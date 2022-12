Person kjørt til sykehus med stikkskader

Vedkommende ble påtruffet på T-banen. Politiet jobber med å få klarhet i hva som har skjedd.

Politiet undersøker hva som har skjedd med personen som er påført stikkskader på Ellingsrud søndag formiddag.

Miriam Lund Knapstad Journalist

4. des. 2022 12:16 Sist oppdatert 6 minutter siden

Søndag klokken 11.18 skrev politiet på Twitter at de er i kontakt med en person som er utsatt for vold på Ellingsrud.

Personen var våken og oppegående, men skadet.

«Vi fikk melding via en passasjer på t-banen. Melder inn til oss så en mann som fremstod skadet. Vi fikk kontakt med mannen på Ellingsrud», skriver politiet til pressen.

Mannen har ifølge politiet skader på kroppen som tyder på stikkskader og er fraktet til sykehus med ambulanse.

I en ny Twitter-oppdatering skriver politiet at forholdet etter all sannsynlighet ikke har skjedd på t-banen, men at de fortsatt jobber med å finne ut hva som har skjedd.

Senere søndag formiddag skriver politiet at de fortsatt ikke har utpekt noe åsted for hendelsen og at den operative innsatsen er avsluttet. Saken vil bli etterforsket videre.

Til NTB opplyser politiets operasjonsleder at de ikke har vært i kontakt med vitner.

Lørdag ettermiddag ble en person kritisk skadet etter knivstikking i Oslo. Åstedet var trolig inne i en T-banevogn.