Én person siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

En politipatrulje i Oslo ble natt til tirsdag kontaktet av en ung mann med stikkskader i Hammersborggata.

Politiet jobber på stedet etter at en politipatrulje i Oslo ble kontaktet av en ung mann med stikkskader på Hammersborg.

20 minutter siden

Mannen var ved bevissthet da han kontaktet politiet, og er kjørt til sykehus.

Mannen er i 20-årene og har stikkskader i overkroppen, opplyser operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Skott opplyser litt over klokken halv fem tirsdag morgen at en person er siktet for drapsforsøk.

– Det vil bli forsøkt gjennomført avhør i løpet av dagen, sier hun.

Politiet sperret i natt av området de mener kan være åstedet. Krimteknikere jobbet på stedet, og politiet gikk gjennom området for å se om hendelsen kan ha vært fanget opp av overvåkingskameraer.

En mann i 20-årene med stikkskader i overkroppen kontaktet politiet i Hammersborggata natt til tirsdag. Tilstanden til mannen skal være stabil.

Ved 1-tiden skrev politiet på Twitter at de fortsatte å søke etter gjerningsperson/-personer, men hadde svært lite å gå etter.

– Vi har nå gitt oss med det aktive søket, og saken går videre i etterforskningssporet. Siste fra helse er at tilstanden til fornærmede er stabil, opplyste Line Skott.

Fornærmede hadde da ikke gitt politiet noe informasjon om gjerningsperson/personene, men det fremsto ifølge politiet som om hendelsen ikke var tilfeldig.