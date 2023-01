Blir isolert av snøfallet: – Jeg gruer meg alltid til vinteren

Det har snødd mye og lenge denne uken. Det går ekstra hardt ut over dem som er avhengige av rullestol.

– Med en gang jeg så det første snøfallet i vinter, sendte jeg en mail til Bymiljøetaten og spurte hva slags planer de hadde, sier Kamara. Hun er vant til at vinteren er vanskelig.

07.01.2023 09:43

Torsdag kom ikke rullestolbruker Salamatu Kamara seg ut døren før langt på dag. Hun skulle vært på jobb klokken ni, men måtte vente fordi det ikke var brøytet.

Kamara er rullestolbruker og bor i Oslo. Venner og familie har vent seg til at de ikke får se så mye til henne når snøen kommer. Grunnen er at det brøytes for dårlig.

