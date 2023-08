Meldte ifra om farlig elv for tre uker siden. Søndag flommet den inn i kjelleren til Per.

Går det en bekk gjennom tomten din? Da kan det være det ditt eget ansvar hvis den flommer over.

– Jeg klarer meg fint, men det bor en eldre mann i første etasje hos meg og han kommer seg ikke frem her, sier Malgorzata Ochoa.

Publisert: 31.08.2023 07:28

Kortversjonen Natt til søndag opplevde beboerne i Snøggveien i Oslo at elven som går gjennom nabolaget, gikk over sine bredder og førte til oversvømmelse i innkjørsler og boliger natt til søndag.

Flere naboer mener at flommen kunne ha vært unngått hvis kommunen hadde handlet på deres bekymringer i forkant av ekstremværet.

Plan- og bygningsetaten påpeker at det er grunneiernes ansvar å sørge for flomtiltak for bekker på egen eiendom.

I oppkjørselen sin på Prinsdal står Malgorzata Ochoa og flytter grus. To dype grøfter er blitt gravd ut av de enorme vannmengdene som kom natt til søndag.

Litt lenger oppe i veien står naboene Per og Marit Reenskaug og tømmer første etasje i boligen for vann.

Søstrene Vanita og Sarita Salwan kom så fort de kunne da foreldrene ringte og fortalte at første etasje i huset deres var oversvømt. Den samme elven som tok innkjørselen til Ochoa og kjelleren til ekteparet Reenskaug, prøvde å presse seg gjennom den innmurte hagen til foreldrene deres. Nå frykter de at den skal velte ut og ta med seg huset.

(F.v.) Sarita og Vanita Salwan kom så fort de kunne for å hjelpe foreldrene sine.

Flere i nabolaget peker nå på kommunen.

– Hadde de grepet inn tidligere, kunne dette vært unngått, sier Per Reenskaug.

Ødelagte minner

I første etasje hos Per (83) og Marit (77) Reenskaug står tremøbler stablet oppå hverandre. Flere av dem er over hundre år gamle. Det eldre ekteparet prøver å redde det de kan, mens de bruker vannsuger for å få ut vannet.

– Åh, for en jobb, sier Marit oppgitt.

Allerede har de tømt ut flere tusen liter, men mer gjenstår.

Datteren deres er med og hjelper, og går bort til et klesskap under trappen. Ut av skapet henter hun en eldre pelskåpe som det renner strie strømmer av grumsete og illeluktende vann fra.

Den gamle pelskåpen har tilbrakt flere timer i grumsete flomvann.

Det er vannet fra Grønliåsbekken som renner inn i huset og innkjørselen deres. Til vanlig er det en ydmyk liten bekk, men natt til søndag fosset den over sine bredder.

– Da ekstremværet Hans kom, tok vi kontakt med kommunen for å melde ifra om at vi var bekymret for bekken. Da fikk vi beskjed at de skulle komme fra Vann- og avløpsetaten, men de kom ikke, sier Per.

21. august fikk Reenskaug beskjed om at saken var oversendt til Vann- og avløpsetaten (VAV).

Reenskaug mistenker at det er en stor jobb som må gjøres oppstrøms for å flomsikre bekken.

Sprekker i muren

Hos familien Salwan står søstrene Vanita og Sarita og studerer muren utenfor foreldrenes hus. I løpet av natten har det vokst frem store sprekker i både den og muren under garasjen der vannet har presset seg frem.

– Da vi kom hit i morges fikk vi beskjed av naboene om å ikke kjøre opp, fordi det er fare for ras. Men det er jo våre foreldres hus det kan rase fra, så vi måtte jo opp og hjelpe dem, sier Vanita.

Vannet har presset frem store sprekker i muren foran huset til familien Salwan. Søstrene Vanita og Sarita er redd den vil kollapse. Da kan massene renne ned mot naboene, i tillegg til at det kan true huset til foreldrene.

Ifølge søsteren tok de kontakt med brannvesenet idet de kom. De hadde ikke kapasitet til å hjelpe.

– Vi vet jo ikke hvem vi skal snakke med, hvem som skal komme og se om hagen er sikker, sier Sarita.

De tør ikke la foreldrene bo hjemme før de vet at de er trygge.

– Det er det viktigste. Alt annet er bare ting, sier Vanita.

Bryllupsbildene til foreldrene klarte de heldigvis å redde, men flere andre bilder og bryllupsklærne til søsteren deres er ødelagt.

(F.v) Sarita og Vanita Salwan håper det er mulig å redde klærne til søsteren deres. De var en gave fra familen i anledning hennes bryllup. Nå er de gjennomvåt av gjørmevann.

Vil ha hjelp av kommunen

I enden av Grønliåsbekken bor Rehan Ahmad. Huset hans er nytt, bygget i 2015. Elven, som renner gjennom en kulvert under huset hans, kommer ut som en kraftig foss ut på den andre siden.

– Da huset ble bygget, ble det dimensjonert for å tåle at bekken flommer over. Problemet er at den ikke er det lenger oppe, sier han.



Vannet fosser ut fra kulverten under huset til Rehan Ahmad.

Derfor har vannet presset seg ut gjennom hager, innkjørsler og kjellere, og det har tatt med seg stein- og jordmasser nedover veien. Mye av dette har strømmet inn over gårdsplassen til Ahmad.

– Jeg kommer til å si ifra til forsikringsselskapet at de må hjelpe oss overfor kommunen. For her er det fare for flere eiendommer oppover, hvis de ikke løser problemet med bekken.

Ahmad tar oss med opp forbi huset til Reenskaug-paret. På flere steder er bekken veldig smal. Selv etter flere timers oppholdsvær, fosser vannet nedover.

– Her flommet det over i natt. Så det renner nedover oppkjørselen og tar med seg massene videre.

Eiers eget ansvar

Vannet har flommet over lenger oppe også. Det kommer ned fra Grønliåsen, som renner ned i bekker i flere nabolag. Som i nabogaten Sponstuveien. Der fikk vannmengdene store steiner til å rulle nedover veien som klinkekuler.

Et stort flak med nylagt asfalt ble tatt av strømmen ned Sponstuveien, rundet hjørnet mot Høydalsveien og fortsatte halvveis ned mot Nedre Prinsdals vei.

Selv om en elv eller bekk renner gjennom flere tomter i flere nabolag, kommer kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Kjetil Bjørnsrud, med en kalddusj:

– Generelt er det slik at det er grunneier – også om det er en kommunal eiendom – som har ansvaret for en bekk på egen eiendom.

Det skriver han i en e-post via kommunikasjonsrådgiver.

Etaten har ansvar for at nye bygg ikke bygges i områder med risiko for flom, men de har ikke ansvar for å redusere flomfare ved eksisterende bygg.

Men det kan fortsatt være håp for innbyggerne i Snøggveien.

– Konkret til hendelsen i Snøggveien planlegger Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten en felles befaring tidlig neste uke. Etatene har allerede vært på befaring for å få en oversikt over vannutfordringene i området.