Oslos nye politimester vil ha mer politi ut i gatene for å møte unge der de er

– Vi må mer ut. Det blir viktig for meg å legge til rette for, sier Oslos nye politimester.

Torsdag hadde politimester Ida Melbo Øystese sin første arbeidsdag på Politihuset på Grønland. Under hennes ledelse skal politiet i hovedstaden mer ut og møte folk.

08.05.2023 06:40

– Jeg har ikke kommet helt på plass, men jeg er blitt tatt veldig godt imot, sier Ida Melbo Øystese.

Selv om hun formelt startet som politimester i Oslo 1. mai, så var fredag hennes andre dag på kontoret. Hun er ikke helt ferdig med å flytte inn i kontoret i 7. etasje på Politihuset på Grønland. Men et par bilder har hun rukket å henge opp.

«The Force Is With Me», står det på det ene bildet. Hun fikk det av en kollega i Bergen, hvor hun var visepolitimester. Bildet er blitt et symbol på arbeidet politiet la ned i etterforskningen som fikk navnet «Dark Room» «Dark Room»Høsten 2016 ble det avdekket flere overgrepsnettverk på internett. Etter hvert omfattet saken over hundre menn. Etterforskningen ble ledet av en spesialgruppe i Vest politidistrikt. .

– Det gir meg drivkraft og motivasjon.

Ida Melbo Øystese Oslos nye politimester. Hun har tidligere vært politimester i Øst politidistrikt, visepolitimester i Øst og Vest politidistrikt og politidirektørens personlige rådgiver.

Et mer synlig politi

Nå tar hun fatt på oppgaven med å lede Norges største politidistrikt med 3500 ansatte. Et lite hopp opp fra nabodistriktet Øst, selv om de også der har fått føle på flere av de samme utfordringene Oslo står i, påpeker hun.

55-åringen fra Odda har et klart mål for politiet i hovedstaden.

– Vi må mer ut. Det blir viktig for meg å legge til rette for.

«En erfaren politimester.» Slik beskrev justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) den nye politimesteren da hun ble utnevnt.

– Vår oppgave å bryte ned barrierene

Gratulasjonene kommer i fleng mens vi går ut av Polithuset. Naturlig nok har hun ikke møtt alle de ansatte i politidistriktet ennå. Akkurat nå er det mye som skjer, sier hun mens hun går opp til Enerhaugen, like bak politihuset. Snart er det statsbesøk. Uken etter er det 17. mai.

Utenfor de høye gjerdene skinner solen. Det er ute av patruljebilene og blant folk hun vil at politiet skal være. Hun har troen på et mer synlig politi, som snakker mer med innbyggerne. Det er tross alt de politiet er her for.

– Dagens ungdom er ikke så glad i å ringe og møte opp på et kontor. Skal vi være et politi som sikrer deres interesser, må vi ut og prate med dem.

Hun ønsker seg også et politi som er mer til stede digitalt.

Selv om innbyggerne i Oslo generelt har høy tillit til politiet sitt, har det gått ned de siste årene. I byen pågår det derfor et pilotprosjekt, der politiet, kommunen og flere andre samarbeider. Det prøves også ut å gi ut kvitteringer til personer som blir stoppet og kontrollert av politiet i deler av Oslo.

– I enkelte områder har ungdommer følt seg overkontrollert av politiet. Kan mer politi i disse områdene føre til at de føler seg enda mer mistenkeliggjort?

– Vi har så mange politifolk i Oslo som er gode rollemodeller og kan gi gode råd og skape trygghet. Det er den veien vi må gå, svarer hun og legger til:

– At det er en risiko for at det kan bli feiloppfattet, det må vi bare akseptere. Så er det vår oppgave å bryte ned barrierene og være der for folk.

Den nye politimesteren og innsatsleder Thomas Broberg satte pris på en tur ut i vårsolen bak Politihuset.

Realistiske forventninger

I januar ble det kjent at det skal komme ni nye politisteder i Norge. To av disse er i Oslo, henholdsvis på Tøyen og Mortensrud.

– Vi må se nærmere på hva som gjør at vi kanskje ikke er så mye ute blant folk i dag, og hva vi må gjøre for å være mer ute. Da er nabolagspoliti et veldig godt tiltak, sier den ferske politimesteren.

Begge områdene har flere ganger havnet i medienes søkelys som følge av ungdoms- og gjengkriminalitet. Øystese håper politiet og andre kan bli bedre til å forstå ungdommene og slik hindre at de blir rekruttert inn til kriminelle nettverk.

Hun håper også at politiet i større grad kan dele sin kunnskap med innbyggerne.

– Det er en viktig oppgave for oss å dele av vår kunnskap om trender, nye trusler og sårbarheter. Slik at folk kan ta kloke valg, sier hun og legger til:

– Men folk må ha realistiske forventninger til hva vi faktisk kan løse. Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, og vi kan ikke beskytte alle mennesker til enhver tid.