Spesialenheten om skytingen på Grønland: Utilsiktet skudd

Det var en tjenesteperson fra Beredskapstroppen som avfyrte skuddet som skal ha vært utilsiktet, opplyser Spesialenheten i en pressemelding.

To personer ble pågrepet under en politiaksjon på Grønland i Oslo, natt til søndag. Vis mer

– Vi har avhørt de mest sentrale polititjenestepersonene, sier Thomas B. Arntsen til Aftenposten.

Han er etterforskningsleder i Spesialenheten.

Arntsen legger til at de i tiden fremover kommer til å avhøre personer som har hatt andre enn de mest sentrale rollene opp mot hendelsen.

Foreløpig er ikke personen som ble truffet av skuddene, avhørt.

– Han ligger på sykehuset, sier Arntsen.

Avfyrt skudd

Det var natt til søndag at politiet gjennomførte en aksjon mot et hotell på Grønland i Oslo. Dette var i forbindelse med en narkotikasak.

Én av de to som ble pågrepet, ble skutt av politiet. Spesialenheten opplyser at det basert på informasjonen hittil i saken ser ut til at skuddet var utilsiktet. Det betyr at politimannen ikke mente å skyte.

Politiet har opplyst at mannen som ble skutt av politiet er alvorlig skadet.

De pågrepne er to menn i 20-årene. Begge er norske statsborgere.

I Spesialenhetens sak har de status som fornærmet og vitne.

Til Aftenposten forteller advokat Sidra Bhatti at hun ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Hun er forsvarer til den skadede mannen som er pågrepet for narkotikaomsetning.

De to er siktet for en narkotikaovertredelse, opplyser Kamilla Hauge til Aftenposten.

Hun er pressekontakt i Oslo-politiet.

Skal kun være ett skudd

Omstendighetene er fortsatt under etterforskning. Det er ikke holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet. Det skal kun være ett skudd som ble avfyrt.

Det traff mannen i overkroppen, heter det i pressemeldingen.

– Polititjenestepersonen som løsnet skuddet tjenestegjør i Beredskapstroppen.

Troppen bisto i forbindelse med at det skulle gjennomføres en pågripelse eller ransaking på et rom på stedet.

Saken etterforskes som kroppsskade, men dette kan endres.

Kripos bistår Spesialenheten med tekniske undersøkelser på åstedet og av det involverte våpenet, heter det.

Konstituert politimester Jan Eirik Thomassen under pressekonferanse om politiaksjonen søndag. Vis mer

Økt fokus på narkotikamiljøer

Søndag informerte konstituert politimester i Oslo politidistrikt Jan Eirik Thomassen at aksjonen er en del av en større etterforskning.

– Oslo politidistrikt har hatt økt fokus på miljøer som selger narkotika på Grønlandsområdet i Oslo i sommer, sa Thomassen.

Han sier at det har vært skuddvekslingsepisoder i dette området denne sommeren.

– Som et ledd i politietterforskningen ble denne politiaksjonen gjennomført. To personer ble pågrepet og det skulle gjennomføres ransaking.