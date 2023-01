Oslo-skytingen: Leter fortsatt etter to siktede på rømmen

Politiet håper å avhøre det siste skuddofferet tirsdag kveld. Politiet undersøker nå om skytingen i Oslo sentrum i helgen har sammenheng med en knivstikking i Lillestrøm i desember.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadet etter en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo natt til søndag. Flere skudd ble avfyrt ute på gaten ved halv ett-tiden.

17.01.2023 19:33

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadet i skyteepisoden ved Nationaltheatret natt til søndag.

Aftenposten er kjent med mennenes identitet og deler av deres rulleblad. De er høyt oppe i den kriminelle gjengen Young Guns.

En mann tidlig i 20-årene er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyteepisoden. Han ble tirsdag løslatt.

– Han ble ikke fremstilt for varetektsfengsling etter vurdering av bevisgrunnlaget, men han er fremdeles siktet, opplyser politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– Han har benyttet seg av sin rett til ikke å la seg avhøre.

To fortsatt på frifot

I løpet av søndag ettermiddag og kveld ble ytterligere to menn siktet for medvirkning. Ingen av disse er pågrepet. De er fortsatt etterlyst.

Ifølge Metlid ligger det ikke an til at flere vil bli etterlyst. De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

Det ene av skuddofrene ble avhørt mandag.

– Vi vi håper vi får avhørt den andre i kveld. Det har ikke latt seg gjøre i løpet av dagen på grunn av hans helsetilstand, sier hun.

Kan ha sammenheng med Lillestrøm-knivstikking

Oslo-politiet sjekker om det kan være en sammenheng mellom skyteepisoden ved Nationaltheatret i helgen og en knivstikking i Lillestrøm før jul.

Denne hendelsen skjedde - i likhet med skytingen - foran mange vitner.

– Hva bygger dere dette på?

– Det er fordi de samme kriminelle miljøene er involvert, sier Metlid til Aftenposten.

Det var natt til 3. desember at flere maskerte personer tok seg inn på et utested i Lillestrøm og gikk til angrep på minst to personer.

Metlid sier til NTB at de ikke kan konkludere med at det er noen direkte sammenheng. Samtidig må politiet sikre informasjon om hva som skjer.

En rekke personer siktet for grov kroppsskade i forbindelse med saken på Lillestrøm.

Ber siktede melde seg

– Det er helt sentralt å komme i kontakt med de to siktede som er på frifot, sier Grete Metlid.

– Vi har fått et bedre og bedre bilde av hendelsesforløpet. Vi ber dem om å melde seg.

Politiet har ikke konkludert når det gjelder motiv for skytingen.

– Det er flere hypoteser. Det kan ha oppstått en konflikt på byen denne natten, eller det kan være en større konflikt mellom kriminelle miljøer. Det er for tidlig å konkludere, sier hun.

Oppgjør mellom kriminelle miljøer

Mye tyder på at skytingen utenfor utestedet i Klingenberggata natt til søndag var et oppgjør mellom kriminelle fra to miljøer, skrev Aftenposten mandag.

På den ene siden Satudarah, en såkalt 1 %-klubb. Det betyr at medlemmene regner seg som lovløse. De følger i stedet egne lover og regler.

På den andre siden Young Guns, den kriminelle gjengen som hovedsakelig har bestått av menn med bakgrunn fra Pakistan. Den har holdt det gående siden slutten av 1980-tallet. Men mange trodde gjengen var nedkjempet.

Skuddene på Aker brygge i 2006 er i etterkant blitt beskrevet som et oppgjør mellom kriminelle gjenger. På den ene siden sto Young Guns, tidligere A-gjengen. På den andre B-gjengen.

Skutt og nesten drept

Aftenposten omtalte mandag at den ene av mennene som ble skutt i helgen, også ble skutt på Aker brygge i 2006.

Skyteepisoden skjedde på åpen gate foran svært mange vitner, og politiet mente det var et under at ikke flere ble skadet.

Hendelsen førte til at politiet i Oslo gikk til det som i praksis var en krig mot gjengmiljøene i Oslo.

Metlid understreker at selv om politiet er kjent med hvilke miljøer de involverte tilhører, jobber de bredt med saken.

Ber om flere tips

Politiet har fra første stund bedt folk om tips, aller helst i form av video eller foto fra åstedet. Temmelig lite er kommet inn, ifølge Metlid.

– Folk tenker kanskje at «det har sikkert noen andre gjort», eller de har vært ganske i feststemning. Men vi vil svært gjerne ha for eksempel snapper eller andre videosnutter, understreker hun.

Det er en mengde overvåkingskameraer i området rundt Nationaltheatret. Disse er selvsagt svært viktige for politiet.

– Vi har et eget prosjekt som jobber med overvåkingsvideoene, så de blir svært viktige. Og så jobber vi med avhør av personer som var i området den kvelden, sier Metlid.