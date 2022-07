Hvalrossen Freya kan bli flyttet

Sommerens store kjendis har skapt hodebry for myndighetene. Hvalrossen som nærmest er blitt en attraksjon, kan nå bli flyttet.

Freya har skadet flere båter under sitt opphold i Oslo så langt. Hun ble først observert i hovedstaden sist søndag.

Flere offentlige etater følger med på situasjonen. De ønsker å legge til rette for at Freya blir mindre forstyrret og forebygge uønskede hendelser.

Hvalrossen har de siste dagene oppholdt seg i Frognerkilen i Oslo, hvor hun nærmest er blitt turistattraksjon. Mange skuelystne oppsøker området, både med båt til sjøs og på land.

Onsdag oppsto flere potensielt farlige situasjoner:

Eivind Andreas Vold oppdaget plutselig Freya rett ved kajakken sin. Han ble skremt, men kom seg unna.

En gutt falt i vannet like ved hvalrossen da han var ute på padlebrett-tur. 17-åringen ble reddet opp på en vannscooter.

Fiskeridirektoratet diskuterte situasjonen torsdag morgen.

Mange som ønsker å se kjendisdyret på rundt 600 kilo. Disse fulgte med på god avstand fra land tirsdag ettermiddag.

Sender båt fra Egersund

De har forvaltningsansvar for Freya. Møtet var internt og begynte klokken 09.00.

Fredag formiddag vil Fiskeridirektoratet være på plass med fartøyet «Rind». Båten er nå i Egersund. De skal informere og bidra til at folk ikke kommer for nær Freya.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini. Hun meldte først at båten ville komme torsdag, men har senere korrigert det til fredag.

– Er dere sikre på at hun ikke bare vil komme tilbake?

– Hvalrossen er et vilt og fredet dyr som beveger seg fritt, svarer Jdaini.

Vil ikke avlive

Samtidig forbereder Fiskeridirektoratet en mulig flytting av dyret.

– Her er vi i kontakt med fagfolk, blant annet på Havforskningsinstituttet, for å finne ut hvordan dette kan gjøres. Detaljer rundt dette er vi ikke ferdige med å utrede. Vi kommer med informasjon når eventuell flytteprosess er avgjort, sier hun.

Onsdag ettermiddag meldte Fiskeridirektoratet at det ikke er aktuelt å avlive hvalrossen.

Hverken politiet eller brannvesenet i Oslo hadde planer om å foreta seg noe da Aftenposten var i kontakt med dem onsdag. Mattilsynet, som har ansvaret for fiske- og dyrehelse, var ikke involvert.

Redd for fremprovoserte reaksjoner

Flytting er en god idé, ifølge Rune Aae. Han er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. I lang tid har han fulgt med på Freya.

– Når jeg ser hvordan folk oppfører seg rundt Freya, er jeg veldig redd for at det fremprovoserer reaksjoner hos henne. Hun kan skade seg selv eller andre i et forsøk på å komme seg unna eller når hun blir stresset, påpeker Aae.

Rune Aae reiste til Frognerkilen da Freya kom til Oslo tidligere denne uken.

Biolog Kjell Isaksen i Bymiljøetaten følger også situasjonen tett. Torsdag formiddag er han på vei ut for å observere Freya.

– Avhengig av hvor hun legger seg til, vil vi vurdere om vi kan sperre av et mindre område. Særlig hvis hun legger seg på en brygge, sier Isaksen.

Kommunen samarbeider med Fiskeridirektoratet og politiet. Foreløpig vil ikke Isaksen si hvordan en avstenging kan bli i praksis.

Fakta Hvalross Hvalrosser er bare én art, men deles inn i to underarter. Den ene lever i arktiske strøk av Stillehavet, den andre i arktiske strøk av Atlanterhavet. Blant annet finnes den året rundt på Svalbard. De lever normalt i grunne farvann og områder med drivis. Hvalrossene er store dyr. Hannene blir over tre meter lange fra snute til halespiss og kan veie rundt 1500 kg. Hunnene blir om lag 2,5 meter og rundt 900 kg. De er kjent for sine lange støttenner. Disse kan bli over 50 centimeter lange. Nyfødte kalver er rundt 1,3 meter lange og veier rundt 85 kg. De spiser primært muslinger, som de finner ved å stikke værhårene ned i sedimentet. Den kan spise tusenvis av muslinger i løpet av ett måltid. Noen hvalrosser spiser også fugler, mens andre kan finne på å spise andre sjøpattedyr. Dyret har en forventet levealder på 40 år. Hvalrossbestanden er vurdert som sårbar. I 2012 ble bestanden vurdert til å være 3886 individer, en økning fra 2006. Kilde: Havforskningsinstituttet & Norsk Polarinstitutt Vis mer

– Kan medføre straffansvar

Bymiljøetaten publiserte tirsdag et innlegg på Facebook. De skriver at nærgående folk kan fremprovosere situasjoner der Freya blir skadet.

«Det kan også føre til situasjoner der dyret blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker. Dette kan utløse ønske om at Freya skal avlives, noe vi må unngå», heter det i innlegget.

Freya har slått seg til ro i båter i Oslo. Flere er skadet, ifølge Bymiljøetaten.

Etaten ber folk holde avstand. Det betyr minst ti meter, ifølge Fiskeridirektoratet.

«Eiere av båter i Frognerkilen bør vurdere tiltak for å forebygge at hvalrossen skal kunne komme opp i båten», skriver Bymiljøetaten også.

Oslo politidistrikt har dialog med andre tilsynsmyndigheter. De blir varslet om hendelser politiet bør følge opp.

– Det kan medføre straffansvar dersom man påfører eller håndterer dyr, herunder truede dyrearter, på en slik måte at det påføres unødvendig skade eller belastning, sier pressesjef Unni T. Grøndal.