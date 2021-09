Mener politiet stopper ungdom med minoritetsbakgrunn uten grunn. Vil teste omstridt ordning i Oslo.

Vil en kvittering fra politiet bidra til mindre stigmatisering av ungdom med minoritetsbakgrunn? Ja, mener Ap-topper i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil teste en kvitteringsordning i Oslo.

10 minutter siden

– Det er et stort problem i mange land at ungdom med minoritetsbakgrunn blir stoppet av politiet og opplever at det ikke finnes noen legitim grunn til at det skjer. Dette skjer også i Norge og i Oslo. Det er problematisk og stigmatiserende for dem som opplever det, sier byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten.

Han ser nå til sin egen byrådserklæring for å finne en løsning på problemet.