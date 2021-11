Nå kan du ta årets første skitur i Nordmarka

Da løypebas Arild Bernstrøm våknet søndag morgen, var det kommet 6 centimeter med nysnø på Mylla.

Løypa som er gått opp, virket helt grei å gå i, mener løypebas Arild Bernstrøm i Mylla løypeforening.

Christine Engh

7. nov. 2021 14:17 Sist oppdatert nå nettopp

For ihuga skientusiaster ble dette dagen man har ventet på: Løypebas Bernstrøm leverte vinterens første føremelding fra Mylla løypeforening, og med det er skisesongen sparket i gang for spesielt interesserte.

For dem som ikke er kjent: Mylla er et av Nordmarkas største vann, det ligger på 496 meter over havet. Her er det skiføre både tidlig og sent i sesongen.

Rett nok er ikke skisesongen skikkelig i gang - løypebasen har ikke kjørt spor ennå. Men flere har tråkket spor innover veien langs vannet. I føremeldingen, som kalles Arilds spor for dagen, skriver Bernstrøm at det er kommet 6 centimeter snø det siste døgnet.

– De 6 centimeterne med litt kram snø var for lite til å kjøre opp med scooter. Hadde det kommet 10 cm ville vi kjørt opp, men 6 centimeter for lite, da går styrestålet som er under scooterskiene ned i grusen, skriver han.

Om man legger turen til Mylla, er det nok lurt å bruke gamle grusski.

– Den løypa som er gått opp, virket helt grei å gå i. Er du ivrig på å komme i gang, er det altså muligheter for en skitur langs veien Mylla Syd og Åsjøveien og Trantjern, skriver han.

Mylla ligger på grensen mellom Lunner og Jevnaker kommune i Viken.

Glad i å gå på ski?

Her kan du se en oversikt over skiløypene som går i området.

Skiforeningen har daglig føremelding gjennom vinterhalvåret. Denne har imidlertid ikke startet opp ennå, utover Mylla løypeforenings meldinger fra Nordmarka nord.