Han har lang erfaring som konfliktløser. Nå innstilles Morten Steenstrup (68) som leder i Oslo Høyre

Valgkomiteen har innstilt advokat Morten Steenstrup (68) til vervet som leder i Oslo Høyre.

Morten Steenstrup

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

1. des. 2021 14:57 Sist oppdatert 14 minutter siden

Advokat og tidligere stortingsrepresentant Morten Steensrup er innstilt som leder i Oslo Høyre. Det melder Oslo Høyre i en pressemelding like over klokken 16, ettter at Aftenposten hadde fått det bekreftet fra godt plasserte kilder.

Det var Avisa Oslo som først meldte om innstillingen, som etter planen skal gjøres offentlig om kort tid.

– Vi er fornøyde med å kunne peke på en svært erfaren og kompetent ledelse i hovedstadspartiet, i forkant av det viktige lokalvalget i 2023, sier valgkomiteens leder Jens Jørgen Lie i pressemeldingen.

Merete Agerbak-Jensen innstilles som nestleder.

– Vi håper og tror hele organisasjonen vil samle seg bak en ny ledelse av Oslo-partiet, sier Lie.

Etter at alle de antatte toppkandidatene sa nei til å bli ny leder av Oslo Høyre, har valgkomiteen den siste måneden lett blant gamle sterner etter fylkespartiets nye stjerne.

68-åringen er advokat, gründer og partner i advokatfirmaet Sands, som tidligere het Steenstrup Stordrange.

Oslo Høyre skal velge ny ledelse på sitt årsmøte 21. og 22. januar 2022. Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, gjorde det i slutten av oktober klart at hun ikke tar gjenvalg.

– Oslo Høyre fortjener en leder som kan ha fullt fokus, sa Lunde til Aftenposten da.

Trenger fredsmegler

Oslo Høyre kan ha god bruk for en organisasjonsbygger og en slags fredsmegler. Partilaget har vært preget av konflikt og indre strid i lang tid. I januar ble daværende gruppeleder Øystein Sundelin kastet på dramatisk vis av et flertall i bystyregruppen. Også da Lunde ga beskjed om at hun trakk seg, ble det lekket ut at flere bydelslag ønsket å bytte henne ut.

Steenstrups lange erfaring med å bygge bedrifter og organisasjoner blir trukket frem som én grunn til at han kan passe til ledervervet. Han har også lang erfaring i å håndtere konflikter. Nylig gikk han av som leder i SANDS konfliktløsning- og prosedyregruppe, som han har ledet i en årrekke.

Steenstrup har også solid politisk erfaring.

Han satt på Stortinget fra 1981 til 1989. Han har også vært statssekretær, først i Finansdepartementet og deretter ved Statsministerens kontor under Kåre Willoch. Steenstrup satt i bystyret i Oslo i forrige periode og sto på 14. plass på stortingslisten i høst.

Tidligere byråd

Merete Agerbak-Jensen er en tidligere journalist og lokalpolitiker. Fra 2006 til 2009 var hun Høyres byråd for byutvikling i Oslo. Hun er i dag spesialrådgiver i Oslo-regionen interkommunalt politisk råd, på utlån fra Klimaetaten i Oslo.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Steenstrup i dag.