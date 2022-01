Johansen: Vi har ikke tatt nok hensyn til elevene på videregående

Tredjeklassingene på videregående i Oslo har snart hatt hjemmeskole tilsvarende nesten et helt skoleår. Nå kan massetesting bli en mulig vei til en mer normal skolehverdag på videregående.

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for de eldste unge i Oslo. De er blitt hardt rammet og gått glipp av bekymringsfullt mye, mener han. Onsdag besøkte han Foss videregående skole i Oslo.

Før jul fikk landets vgs-elever den tunge beskjeden om at de igjen måtte tilbake til undervisning på rødt nivå. Det har i praksis betydd mange dager med hjemmeskole for de fleste.

Torsdag kveld vil regjeringen fortelle hva som skal skje fremover med disse elevene, samt med de andre nasjonale smitteverntiltakene som ble innført før jul.

På Foss videregående skole i Oslo er budskapet fra elevene klart: Denne runden med rødt nivå har ikke blitt opplevd som forholdsmessig. Det har skapt mye frustrasjon at regjeringen valgte å overkjøre Folkehelseinstituttets råd i saken. FHI mente ikke det var nødvendig med rødt nivå.

– Det er viktig for at vi skal kunne stole på politikerne at dere faktisk hører på Folkehelseinstituttet, sier Maria Borgli-Ulrichsen.

Hun går i 2. klasse på studiespesialisering på skolen og er nestleder i elevrådet.

Har aldri hatt eksamen

Onsdag møtte hun og et knippe andre elever ved skolen byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Sunniva Eidsvoll Holmås (SV). De fortalte om en hel ungdomstid som nærmest er blitt kuppet av pandemien og nye tunge dager foran PC-en hjemme.

For ingen andre vgs-elever har hatt så mye hjemmeskole som i Oslo. Totalt har det vært rødt nivå eller heldigital undervisning i 8,5 måneder de siste årene. Det betyr nesten et helt skoleår for de som nå går i 3. klasse.

– Vi henger skikkelig langt bak faglig på rødt nivå. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra elevene. Det er med på å påvirke selvbildet og det psykiske i stor grad, forteller elevrådsleder ved skolen Silje Duus.

Erik Carrasco-Isachsen, som går på musikklinjen i 2. klasse, sier han er bekymret for det hullet i undervisningen som all tiden på hjemmeskole innebærer.

– Dette regnes som de tre viktigste årene for å bli musiker, påpeker han.

Elevene er også bekymret for at de så langt aldri har hatt en eksamen. Den ble avlyst både i fjor og året før.

– Noen har måttet gå til psykolog for å håndtere det, forteller Duus.

Byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (i stripete genser i midten) møtte elvene Maria Borgli-Ulrichsen og Silje Duus (lengst til høyre) på Foss videregående skole. De håper tiden med rødt nivå snart er er over.

Vurderer grønt nivå med massetesting

Hva som nå skjer med skolehverdagen til elevene på videregående, er ennå ikke klart. Kunnskapsminister Tonje Brenna signaliserte tidligere i uken at hun vil gå bort fra rødt nivå.

Men for videregående er det ikke et godt alternativ å gå ned til gult nivå i trafikklysmodellen, som er det nivået barne- og ungdomsskolene er på nå.

Gult nivå bygger på at man skal være sammen i én klasse – én kohort. Men på videregående blandes elevene på kryss og tvers av programfag og linjer. Det er umulig å bare forholde seg til én klasse.

Nå er Oslos skolebyråd spent på om regjeringen vil endre trafikklysmodellen. Hvis ikke, har hun kun valget mellom å sende elevene til gult nivå eller til grønt nivå. Det siste betyr en så godt som normal skolehverdag.

Eidsvoll signaliserer nå at grønt nivå på videregående skole kan bli en mulighet – i kombinasjon med massetesting.

– Jeg utelukker ikke det nå. Massetesting er noe vi bruker på de yngre gruppene. Vi vurderer å teste mer også på videregående og kanskje ha det mer åpent, sier hun til Aftenposten.

– Det virker noen ganger som det er litt lett å kaste unge under bussen, sier Oskar MacDonald Dunlop.

– Vi blir kastet under bussen

– Det virker noen ganger som det er litt lett å kaste unge, eller akkurat vår aldersgruppe, under bussen. Fordi vi fremstår som modne, tror jeg, men så er vi likevel i en veldig sårbar tid. Og det vi går glipp av nå, er uvurderlig, sier Oskar MacDonald Dunlop.

Han går i 3. klasse på studiespesialisering og er også sjef for den tradisjonsrike Foss-revyen.

I fjor ble skolerevyen avlyst. Nå står også årets revy i fare dersom det ikke lettes på tiltakene. Dunlop er svært bekymret. Både for at kunnskapsoverføring fra ett kull til et annet, skal forsvinne. Tredjeklassingene på skolen er nå de eneste som har førstehånds kunnskap om hvordan man drifter en revy. Men også for at selve revykulturen på skolen skal forsvinne.

Raymond Johansen sier han er enig analysen:

– Jeg tror dere har rett. Jeg tror ikke man har tatt nok hensyn til deres aldersgruppe, sa han til elevene.

Til Aftenposten vil han ikke svare på spørsmål om han var uenig i regjeringens beslutning om å innføre rødt nivå på videregående.

– Jeg har ikke noe behov for å ta opp den tråden igjen. Men vi er opptatt av vi må åpne opp raskest mulig, og at alle tiltak må være forholdsmessige. Når det gjelder de unge, ligger det en følelse av at særlig ungdom føler seg oversett og blir tatt som en selvfølge i en veldig formativ alder, sier han.