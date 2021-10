Voterings-thriller: Tre kandidater kjemper om å bli Oslos nye varaordfører

Valgkomiteen er splittet mellom Abdullah Alsabeehg (35) og Jon Reidar Øyan (40) som ny varaordfører i Oslo. Line Oma (34) sier hun fortsatt er aktuell til vervet, selv om hun ble vraket av komiteen.

17. okt. 2021 16:29 Sist oppdatert nå nettopp

Kamzy Gunaratnam er valgt inn på Stortinget. Derfor trenger Oslo en ny varaordfører. Tre av partiets Oslo-politikere hadde meldt seg på i kampen: Line Oma (34), Jon Reidar Øyan (40) og Abdullah Alsabeehg (35).

Da innstillingen fra valgkomiteen kom søndag ettermiddag, var den delt mellom Øyan og Alsabeehg. Oma var innstilt som ny gruppenestleder.

Øyan fikk tre stemmer, Abdullah Alsabeehg fikk to, noe som innebærer at det vil bli kampvotering mellom de to under Oslo Aps bystyregruppe mandag ettermiddag. Men kort tid etter at innstillingen ble kjent, varslet også Line Oma at hun ikke har gitt opp kampen om vervet.

– Jeg kommer til å stille til kampvotering. Jeg kommer ikke til å gi meg på kvinnerepresentasjon. Jeg vil at folk som er opptatt av likestilling, skal få lov til å stemme på det, sier Oma til Aftenposten.

Menn i alle topposisjoner i Oslo Ap

Hun peker på at slik innstillingen står nå, så vil Oslo Ap har menn i alle de fem mest fremskutte posisjonene: Byrådsleder, fylkespartileder, gruppeleder, fylkessekretær og varaordfører.

– Jeg er jo skuffet og overrasket. Jeg hadde håpet at valgkomiteen, med partilederen, partisekretæren og AUF i spissen, ville tatt et større ansvar for kjønnsrepresentasjon og kvinnerepresentasjon slik situasjonen er nå, sier Oma.

Oma sier hun spør seg om i hvilke tilfeller det er greit å tilsidesette en kvinne.

– Hvis mannen har en minoritetsbakgrunn eller en LHBT-bakgrunn, er det greit da? Når er det greit å ikke ha 50 prosent representasjon av kvinner og menn. Ville det vært greit på bystyrelisten og blant BU-lederne, sier Oma.

Hun peker på at Ap har helt klare vedtekter når det gjelder lik kjønnsfordelingen blant sine byråder.

– Et sunnhetstegn

Et flertall på tre personer, inkludert leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, ønsker Jon Reidar Øyan som ny varaordfører.

Øyan sier han mener det er et sunnhetstegn at det nå blir kampvotering om vervet.

– Det viser at vi har et Oslo Ap hvor flere ønsker en av byens topposisjoner. Jeg synes det er fint at partidemokratiet har flere kandidater å velge mellom, sier han.

– Hva slags varaordfører vil Oslo få dersom bystyregruppen velger deg?

– De som kjenner meg, vet at jeg er en sprudlende kar og åpent homo, singel og frivillig barnløs. Jeg tror det kan ha en stor symboleffekt. 48 prosent av husstandene i Oslo består av enmannshusholdninger, og de er nok ganske underrepresentert på toppen av oslopolitikken, sier Øyan.

To av valgkomiteens medlemmer ønsker Abdullah Alsabeehg.

«Jeg vil være en stemme for de som ikke får en stor nok plass i politikken, og ønsker å gjøre en god jobb som varaordfører hvis partiet ønsker meg i vervet», skriver Alsabeehg i en SMS til Aftenposten.

Abdullah Alsabeehg kjemper mot Jon Reidar Øyan og Line Oma om å bli Oslos neste varaordfører.

Flere skifter

Etter stortingsvalget var det behov for flere utskiftninger i Oslo Ap. Da Jonas Gahr Støre tiltrådte som statsminister torsdag, rykket leder av Oslo Ap og Aps bystyregruppe Frode Jacobsen (53) inn på Stortinget som vara for Støre.

I tillegg ble nåværende varaordfører Kamzy Gunaratnam valgt inn på Stortinget.

Lørdag bekrefter Andreas Halse at han er Aps nye gruppeleder. En enstemmig valgkomité går inn for Halse i den rollen. Line Oma er innstilt som ny gruppenestleder. Halse er også foreslått som ny komitéleder i Finansutvalget etter Jacobsen.