Helikopter satt inn mot skogbrann i Nordmarka

Det brenner fredag ettermiddag i skogen ved Tryvann skisenter i Oslo. Situasjonen er ikke under kontroll.

Det er vanskelig å komme til i området. Derfor er det nå satt inn helikopter.

22. apr. 2022 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet i Oslo melder om en skogbrann med fare for spredning i Nordmarka.

Brannen skal være i området rundt Rødkleiva vest for Tryvann.

– Det brenner i et skogsområde kalt Ringeriksflaka, nordvest for Tryvannstårnet. Brannvesenet melder om fare for spredning.

Politiet meldte først om at det brant i et område på ca. ett mål. Det var ca. 12.30. Rundt klokken 13.50 sa Oslo brann- og redningsetat (OBRE) at det er to mål som brenner «forholdsvis godt». Det er rekvirert skogbrannhelikopter.

Klokken 14.50 hadde brannens omfang økt til åtte mål.

Røyk fra brannen fredag ettermiddag. Politihelikopteret ses i luften.

Det er vanskelig å komme til i området, men innsatsleder Jørgen Lie i Oslo brann- og redningsetat håper på god hjelp fra helikopter.

Får hjelp av helikopter

Ifølge innsatsleder Jørgen Lie i Oslo brann- og redningsetat har de klart å begrense brannen i vest, men at de har slitt med å komme til på resten av området.

– Der er det rett og slett for kupert og vanskelig å komme til med mannskaper. Det er derfor vi får støtte fra brannhelikoptre, sa han på en pressebriefing litt før klokken 15.00.

Et helikopter kan levere 3000 liter vann pr. drop. Han håper derfor på bra effekt fra det helikopteret som nå er satt inn. Det er totalt 30 mannskaper i sving med å slukke brannen.

Håper på kontroll innen 17.00

– Vi vil kalle det en lav løpebrann, sier han.

Tidligere på ettermiddagen fryktet man at en hytte i området kunne være truet. Det var den ikke lenger i 15-tiden ifølge innsatslederen. Han mente det heller ikke var behov for evakuering fra bebyggelse ved Lillevann stasjon.

Innsatsleder Lie sier han håper at bidrag fra helikoptre kan føre til at han klokken 17.00 kan melde om at de har brannen under kontroll.

Vet ikke om det har vært folk i området

Innsatslederen ønsker ikke å spekulere i mulige årsaker til brannen.

Den pågår i et turområde der folk ferdes. Det har vært bålforbud i området siden 15. april.

Det er litt vind i området men det ansees ikke ifølge innsatslederen som noen utfordring der det brenner.

Brannvesenet har tatt i bruk terrenggående ATV for å komme seg frem og frakte utstyr inn i området.

Aftenpostens fotograf i Sørkedalen sier at området der det brenner er like ved Wyllerløypa. Politihelikopteret er i luften for å holde oversikt over brannens omfang.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at brannvesenet blant annet har etablert utgangspunkt for innsatsen ved Voksenkollen, men at snø på skogsbilveier og i terrenget gjør det vanskelig å komme til.

Lie bekrefter dette, og sier at en av brannvesenets biler kjørte seg fast i prosessen med å komme til i brannområdet.

Det er ikke meldt om noen personskader i forbindelse med brannen.

Brannvesenet sliter med å komme seg frem til brannområdet på grunn av snødekkede skogsveier.

Yr.no med farevarsel

Ifølge Yr.no er det moderat fare (gult nivå) for skogbrann i både Oslo-området og store deler av Sør-Norge.

«Det er lokalt gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning», sies det.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Meteorologene kommer derfor med følgende råd: «Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.»