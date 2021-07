Oslo kommune kjemper mot utløpsdatoer. Enkelte får tilbud om dose to opp mot fire uker før.

Helseetaten i Oslo sitter på et overskuddslager på titusenvis av vaksinedoser, som snart går ut på dato. Nå foregår en «superdugnad» for å få satt dosene før de er ubrukelige.

Slik så det ut på et vaksinerom i bydel Bjerke i Oslo i april. Flere oslofolk får nå tilbud om fremskyndet dose to i sommer.

6 minutter siden

I løpet av uken som starter 9. august vil 34.000 av Oslos vaksinedoser gå ut på dato. Helseetaten har nå lagt en plan for å få fordelt disse ut til bydelene, så dosene blir satt før de ikke kan brukes lenger.

– Det er en superdugnad som foregår for å få satt disse vaksinene, fra befolkning til helsepersonell, sier vaksinekoordinator Anja Bergenhus i bydel Nordre Aker.

Overskuddslageret er godt nytt for flere Osloborgere. Flere aldersgrupper får nå beskjed om at de kan få sin dose nummer to før skjema, i Nordre Aker opp mot fire uker tidligere.

– Vi flytter dem som har hatt timer tidlig i september til neste uke. Flere innbyggere får forkortet intervallene sine fra 12 til 8 uker, sier Bergenhus.

Slik er det imidlertid ikke i alle bydeler.

Disse får tilbud først

Det er nemlig langt fra sikkert at du får tilbud om din andre dose samtidig som naboen. Det hele avhenger av datoen din for siste del av vaksineringen, ifølge Helseetaten.

– Ved fremskyndelse av dose to har intervallene blitt forkortet så lite som mulig, skriver fungerende kommunikasjonssjef Caroline Bremer i Helseetaten i en e-post til Aftenposten.

Det vil si at de som har time til dose to nærmest frem i tid får tilbud om fremskyndet vaksinering først.

Bydelene tar selv kontakt med innbyggere. Det omvendte er ikke mulig. Oslo kommune vil ikke åpne for drop-in for dose to.

– Det er ikke helt likt i alle bydeler, så det oppleves kanskje litt urettferdig med ulike intervall. Men det viktigste å si, er at man er beskyttet med den vaksinen vi har fått, sier Bergenhus i Nordre Aker.

Helseetaten sier til Aftenposten at de ikke har oversikt over hvor mange som har fått tidlig tilbud pr. bydel. Det er nemlig ikke bare etatens overskuddslager det brukes av.

– I tillegg til dette har nesten alle bydeler hatt en del overskuddsdoser på sitt eget lager som de også har måttet avvikle, blant annet ved å fremskynde dose to for enkelte innbyggere, skriver Bremer.

Vaksinekoordinator Anja Bergenhus i Bydel Nordre Aker.

Hva hvis tilbudet kommer midt i ferien?

Bergenhus kaller arbeidet som pågår for en litt rigid «superdugnad». Det er nemlig ikke bare-bare å få vaksineringsmatematikken til å gå opp.

– Det er viktig å få rett antall innbyggere oppi et vaksineglass, sier Bergenhus.

Hun ser selv behovet for å utbrodere den setningen litt:

– Moderna har ti doser i ett glass, mens Pfizer har seks. Det betyr at vi må ha vaksinetimer med ti og ti, og seks og seks personer om gangen for å unngå at deler av glassene må kastes, sier Bergenhus.

Dette må i tillegg gjøres i en periode som treffer mange midt i feriemodusen. Ikke at det foreløpig har vært noe problem for hverken innbyggere eller bydel, sier vaksinekoordinatoren.

– Vi opplever at innbyggerne er veldig positive til å bli flyttet. Og de som ikke er hjemme, finner vi bare en ny time til, sier Bergenhus.