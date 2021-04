Våren tar én dags pause: Snø på vei

Bilister som har byttet til sommerdekk, bør tenke seg godt om mandag, varsler meteorologen.

Snø og sludd i gatene på Kampen i Oslo. Det samme synet kan møte vårklare hovedstadsbeboere mandag morgen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

11. apr. 2021 16:59 Sist oppdatert nå nettopp

Du trodde kanskje at det er vår i Oslo. Det er det, men den tar én dags pause. Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, melder at det er «nedbør i alle former på vei».

Det milde været gjør at den først kommer som regn, trolig allerede søndag kveld.

– Men i natt skal temperaturen ned i én til to grader, og da kan vi forvente sludd og snø.

– Og hvit bakke når vi våkner mandag morgen?

– Det avhenger selvsagt av hvor i Oslo du er. Det er forskjell på Operaen og Holmenkollen. Men i Holmenkollen blir det nok ganske hvitt.

– Ski-snø?

– Det blir nok ganske vått, sier meteorologen.

Søndag var det tilløp til vårlige tilstander i Oslo. Mandag blir det annerledes. Foto: Bjørge, Stein

Gult farevarsel

Meteorologisk institutt melder gult farevarsel for snø i Oslo, men hadde nok ikke gjort det om vi fortsatt var inne i en årstid som regnes som vinter.

– Vi tenker at det er greit å være forberedt på at været kan skape trøbbel i trafikken.

– Har du råd til bilister som har byttet til sommerdekk?

– Om de våkner og ser at det er hvitt, må de gjøre sine egne vurderinger, sier Granerud.

For mange er sludd og snø i midten av april en dårlig nyhet. Vind blir det også, så mandag blir en alt annet enn trivelig utedag.

Den gode nyheten er at det går raskt over. Fra tirsdag ventes det bra vær, 10–15 varmegrader, sol og et skikkelig comeback for våren.