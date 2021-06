Drama i kulissene: Slik jobbet Raymond Johansen (Ap) for å redde det rødgrønne byrådet

Ap og SV hadde foretrukket at Lan Marie Berg (MDG) gikk av som byråd for å stanse mistillitsforslaget mot byrådet. Men ingen forsøkte å presse henne til å gå av.

Lan Marie Berg (MDG) sier det aldri var aktuelt for henne å trekke seg for å redde byrådet. Foto: Paal Audestad

16. juni 2021

Det bekrefter flere sentrale kilder overfor Aftenposten.

Et intenst drama pågikk etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og SVs Oslo-sjef Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) tirsdag kveld innså at Rødt neppe ville gå tilbake på sin mistillit mot byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).