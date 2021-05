*Trinn 1 og deler av trinn 2 er allerede innført. Dette gjenstår i trinn 2:

* Åpne kafeer og restauranter.

* Skjenking til kl. 22.00

* Åpne treningssentre og lignende.

* Vurdere breddeidrett for voksne

* Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

*Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

*Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

* Øke antallet for arrangementer utendørs.

* Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

*Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Trinn 3:

*Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

*Ytterligere øke antallet for arrangementer utendørs og innendørs.

*Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

*Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

* Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

* Vurdere å fjerne matserveringskravet for skjenking.

Trinn 4:

*Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene.

*Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

*Justere reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

*Skjenking til kl. 24.00

*Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

*Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:

Risikonivå 4: Innendørs: Inntil 10 personer/Utendørs: Inntil 20 personer.

Risikonivå 3: inntil 20 personer

Risikonivå 2: inntil 50 personer

Trinn 5:

*Oppheve lokale regler.

*Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

*Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov.

(Kilde: Oslo kommune)