Byrådsleder Raymond Johansen: – Flere vaksiner til Oslo kan være bra for hele Norge

– Vaksinering der smittetrykket er høyt, kan bidra til å redusere smittespredning i samfunnet og redusere antall dødsfall, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er glad Oslo får flere vaksiner, men skulle ønske det var flere. Foto: Heiko Junge

Nå nettopp

Han er glad for den endrede vaksinestrategien som gir Oslo flere vaksinedoser.

–Dette er første gang man gjør en revurdering av vaksinestrategien. Den forrige ble gitt før vaksine kom til Norge. Nå har det gått noe tid, man har vunnet erfaring og gjør endringer. Det er en prosess, sier byrådslederen.

Han sier han er glad for at Folkehelseinstuttet nå sier det rett ut: At det å vaksinere der smittetrykket er høyest, kan bidra til redusert smittespredning og færre dødsfall.

– Det er bra for hele Norge hvis vi kan bidra til å få lavere smittetrykk. Det igjen kan føre til gradvis gjenåpning av samfunnet, sier Johansen.

– Hva vil de ekstra dosene bety for Oslo?

– Nå er det pekt på seks bydeler der vi kan vaksinere 6000 flere personer. Hver bydel er som store kommuner, så man skal ikke overdrive betydningen av dette. Om regjeringen hadde valgt et mer radikalt forslag, ville det betydd over 100.000 ekstra doser. Der er vi ikke, sier han.

Bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand får de ekstra dosene.

Fordeles fra midten av mars

De ekstra vaksinene skal fordeles fra midten av mars. På tirsdagens pressekonferanse sa helseminister Bent Høie at en geografisk skjevfordeling nå ikke vil ha mye å si for selve smittespredningen.

Raymond Johansen har lite til overs for kritikken som har kommet mot Oslos håndtering av smittesituasjonen. Han har kalt kritikken av Oslos smittehåndtering fra Molde-ordføreren usmakelig.

Johansen mener Molde-ordføreren isteden burde takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort for å bremse smittespredning til resten av landet.

– Men jeg føler at jeg har fått mye støtte, både i Oslo og i resten av landet, sier Raymond Johansen.