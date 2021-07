4000 tilskuere ble koronatestet på rekordkvelden: – Over all forventning

Meteren krympet etter at Karsten Warholm satte verdensrekord på 400m hekk under Bislett Games 2021. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Massetesting av idrettsglade oslofolk ga oppløftende resultater.

10 minutter siden

I flere europeiske land kan folksomme tribuner og puber under fotball-EM ha satt fart på en fjerde smittebølge. En rekke finske fotballsupportere ble smittet da de så landslaget spille i Russland. Og i Skottland er mer enn 2000 smittet etter å de reiste til Wembley for å se EM-kampen mot England 18. juni.

I Oslo er det et helt annet smittenivå. Forrige uke viste statistikken at 0,7 prosent av koronatestene var positive. Den siste måneden er det i snitt gjennomført 3193 vanlige koronatester hver dag.

Onsdag og torsdag denne uken ble det dessuten gjennomført over 4000 ekstra hurtigtester. Både BisIett Games og Vålerenga Fotball benyttet nemlig muligheten til å slippe inn opptil 5000 tilskuere, forutsatt at alle enten hade grønt koronapass eller testet negativt på en hurtigtest i forkant.

– Over all forventning

Til sammen 2835 personer testet seg for å kunne oppleve Karsten Warholms verdensrekord på Bislett. Samtidig ble rundt 1200 fotballsupportere testet før de fikk se Vålerenga slå Sarpsborg 08 på Intility Arena. Og resultatene var overveldende:

– Samtlige var negative, opplyser eventansvarlig i Vålerenga Fotball, Morten Nydal.

Det samme melder Bislett Games:

– Testingen i dag gikk over all forventning. Vi kaller det en uoffisiell verdensrekord. Vi har i alle fall fått erfare hvordan dette kan gjøres, sier Anne Mette Undlien, markedssjef for Bislett Games til NRK.

Uvaksinerte fotballsupportere testet seg onsdag kveld for få slippe inn på stadion dagen etter. Mathias Stenerud fikk dokumentert negativ test og kunne torsdag oppleve at Vålerenga slo Sarpsborg 08 på Intility Arena. Foto: Tomm W. Christiansen

– Nybrottsarbeid

– Dette er nybrottsarbeid. Med adgangskontrollen sjekket vi også alle med grønt koronapass. Vi har sørget for å få opp antall tester i Oslo det siste døgnet, sier Nydal.

Han skryter av samarbeidspartner Oslo Helse, som sto for et eget testsenter på Valle som åpnet med køer allerede onsdag kveld.

Vålerenga oppgir kun antall solgte billetter på kamp, ikke hvor mange personer som faktisk passerte kontrollen inn på tribunene torsdag. Maksgrensen på 5000 ble neppe nådd. Men Nydal er sikker på at det publikumstaket når erkemotstander Lillestrøm kommer til Valle 11. juli.

Slike hurtigtester før arrangementer må gjennomføres av godkjente private testtilbydere. Utgiftene til massetesting refunderes av staten. Testene er gratis, og kontrollregimet skal ikke føre til økte billettpriser.