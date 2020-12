Hvor mange kan samles til juleselskap i Oslo? Én graf avgjør.

Erna Solberg åpner for to store selskaper i julen. Men først neste uke kommer reglene for hvor mange som kan inviteres til julemiddag i Oslo.

Helsebyråd Robert Steen, byrådsleder Raymond Johansen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen under en pressekonferanse der de orienterer om koronasituasjonen i Oslo kommune. Foto: Terje Bendiksby

26 minutter siden

Regjeringen åpnet denne uken for at man kan ha inntil ti gjester to ganger i løpet av julehøytiden. Det betyr ti gjester i tillegg til de som bor i hjemmet fra før.

Men i Oslo, Drammen og Bergen er det fortsatt strengere lokale regler.

Neste uke blir avgjørende

I Oslo er det forbudt å arrangere, eller delta, på private sammenkomster med mer enn ti personer. Det gjelder frem til 14. desember.

Forbudet gjelder også Bærum og flere av Oslos nabokommuner.

Den nasjonale grensen på ti personer er en anbefaling. Man er dermed ikke påbudt å følge det. Utover julen er anbefalingen maks fem gjester, i tillegg til husstanden.

Hvordan julefeiringene i Oslo blir, avgjøres i løpet av kommende uke. Det lover Oslo-byrådet. Nå står alt og hviler på hvordan smitten utvikler seg.

– Mange spør om hvordan smittereglene blir i julen. Det forstår jeg godt. Men vi er helt avhengige av å se hvordan smitten utvikler seg den neste uken, før vi kan si noe bestemt om julen, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Særlig ett tall er avgjørende: Hvor mange som smittes på besøk i private hjem.

Andelen som smittes på besøk i private hjem, har variert mellom 6 og 11 prosent av alle kjente smittesteder de siste ukene. I forrige uke kom toppen på 12 prosent.

Andel smittede på besøk i private hjem:

Smittesteder i Oslo:

Fare for ny økning

Avklaringen kommer neste uke, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Tirsdag kom Oslo kommunes ukentlige rapport om smitteutviklingen uken før. Den er førende for tiltakene som innføres.

For å ta det positive først:

Tiltakene har stor effekt. Både lokalt og nasjonalt.

Smitten i Oslo gikk ned.

Helsetjenestene i Oslo kommune har en stabil driftssituasjon.

Men:

Smittesituasjonen er ustabil.

Det er fare for en ny økning.

Det er fortsatt behov for strenge tiltak fremover.

– Smittetallet er sjefen. Og det er fortsatt høyt

Det er i snitt registrert 106 nye smittetilfeller pr. dag den siste uken, viser ferske tall lørdag. Det er en tydelig nedgang fra uken før. Da var snittet 152 daglig smittede.

– Smitten har gått ned den siste uken. Det er bra. Det gir et viktig signal tilbake til Oslos innbyggere om at den sosiale nedstengingen har effekt, sier Johansen.

Han legger til:

– Her er smittetallet sjefen. Og det er fortsatt høyt. Derfor må vi vente til neste uke med å si noe helt konkret.

Vi beveger oss mindre rundt i Oslo

I forrige uke holdt Oslo-folk seg mer i ro enn normalt. Den såkalte mobiliteten var bortimot 30 prosent lavere enn vanlig. Det viser kommunens siste rapport om temaet.

Rapporten bygger på mobildata fra Telia og passasjertall fra Ruter.

I alle bydeler har det vært betydelig mindre bevegelse sammenlignet med normalen.

Vi beveger oss også langt mindre mellom bydelene. Bevegelse mellom bydelene gikk ned med 73 prosent mot normalen.

I sentrum var det imidlertid mer bevegelse forrige helg målt mot helgen før. Det henger trolig sammen med Black Friday. Målt mot i fjor er nedgangen likevel på 63 prosent.

Liten økning i kollektivpassasjerer

Mobiliteten i Oslo i forrige uke var lavere enn under den første nedstengingen i mars og april.

De siste ukene har mobiliteten i Oslo vært lik eller lavere enn i vår.

Det kan indikere at man har klart å få mobiliteten ned til lavest mulig nivå med mer treffsikre tiltak – uten å måtte stenge hele samfunnet. Det mener kommunen.

De forventer at mobiliteten vil bli påvirket i perioden frem mot helligdagene.

Nedgang i kollektivtrafikken var nær halvert mot normalen i forrige uke. Men litt flere tok kollektivtransport enn uken før.