Dramatisk da bil havnet i togsporet ved Skøyen i ettermiddag.

Det kunne gått skikkelig galt da en førerløs bil med et barn havnet i togsporet ved Skøyen i ettermiddag.

En bil har kommet seg inn på togsporet i nærheten av Skøyen stasjon. Foto: Tipser

2. des. 2020 15:54 Sist oppdatert nå nettopp

Odd Rune Sivertsen satt hjemme i stuen sin i første etasje da han så den førerløse bilen som endte i togsporet.

– Jeg så bilen komme i en helvetes fart ned bakken, sier han til Aftenposten. Han legger til at en mann kom springende etter bilen.

– Da jeg reiste meg opp, så jeg bilen var på andre siden av sporet. To sekunder etter kom toget, forteller han.

Ingen skadet – store forsinkelser

I bilen var det et barn. Ifølge politiet kom det uskadet fra det.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter litt etter klokken 15.30 onsdag. Budskapet var da at en bil med passasjerer, men uten fører, trillet gjennom en bom og ut mellom togskinnene.

«Bommen» viser seg å være en port i et gjerde. Bane Nor kan foreløpig ikke si noe om hvorvidt porten var tilstrekkelig sikret.

– Det er vi nødt til å bruke tid på å sjekke, sier pressevakt Gunnar Børseth.

Sporet åpnet igjen ved 17-tiden

Hendelsen førte til store forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området. Det var full togstans en times tid.

Etter at bilen var fjernet fra sporet, meldte Vy ved 17-tiden at sporet var åpnet igjen. Det ble samtidig uttalt at hendelsen ville påvirke trafikken en stund fremover.

– Det vil henge litt igjen før togene går som normalt igjen, opplyste kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy til Aftenposten. Hun trodde imidlertid at togene ville være i rute i løpet av ettermiddagen.

Alt fra Flytoget og nærtrafikken til Bergenstoget ble påvirket av togstansen. En del tog ble innstilt. Flytoget måtte en periode snu ved Oslo S.

Det var bilen til venstre som havnet i togsporet. Foto: Siri Øverland Eriksen

Måtte sjekket sporet

Ifølge Børseth i Bane Nor måtte de undersøke sporets tilstand etter at brannvesenet hadde fjernet bilen.

– Hvis det er omfattende skader, vil det lang tid, sa han tidligere i ettermiddag.

Men nå er altså sporet åpnet igjen.

Bilen skal ha trillet gjennom porten på bildet og inn på sporene. Foto: Siri Øverland Eriksen