Det ligger lettelser i kortene for Oslo, sier helsebyråden. Nå skal den interne vaksinefordelingen i byen vurderes.

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) tror at byen vil kunne åpne et par uker tidligere med den geografiske skjevfordelingen av vaksiner.

Oslos helsebyråd Robert Steen er svært fornøyd med at byen nå får flere vaksiner. Foto: Berit Roald

Onsdag kveld ble det klart at regjeringen følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) om en betydelig geografisk skjevfordeling av vaksiner mot koronaviruset.

Kommuner med høyt smittetrykk over tid, vil nå få 60 prosent flere vaksiner. Oslo er blant disse (se kart under)

Helsebyråd Robert Steen er blant dem som ble svært glad for regjeringens avgjørelse.

– Dette gjør at vi i større utstrekning har trygghet om veien videre. Vi vet at vaksiner virker, det er de som er veien ut av dette. Jo tidligere vi får vaksinert Oslos befolkning, jo tidligere kan vi åpne opp. Det gjør oss glade at de smittetunge områdene skal radikalt priorities, sier Steen til Aftenposten.

Han viser til at både Holdenutvalget og FHI har vært inne på dette tidligere, men at en i forrige runde falt ned på en begrenset prioritering av smitteutsatte områder.

– Veldig optimistiske i Oslo nå

Venstre i Oslo krever nå at byen åpnes. I hovedstaden har nå kulturinstitusjoner, treningssentre og serveringssteder vært stengt i månedsvis.

I onsdagens bystyremøte medgikk Johansen at utviklingen i Oslo går rett vei.

Førstkommende fredag er det varslet pressekonferanse i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen og resten av byrådet har varslet at det vil komme endringer i tiltakene fredag, men har ikke villet forskuttere hva som kommer.

Nå sier Steen at vaksinene gjør at Oslo vil komme ut av pandemien tidligere.

Det er lenge siden det har vært mulig å ta seg en øl på et utested i Oslo. Kan det bli en endring i dette snart? Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Vi er veldig optimistiske i Oslo nå. Kanskje kan vi ta med oss noe av denne euforien inn i pressekonferansen fredag, sier helsebyråden.

– Gjør dette at du nå kan love lettelser i tiltakene på fredag?

– Vi skal ha en siste diskusjon om dette i byrådet torsdag, men det er klart det ligger i kortene. Vi har sagt at dette styres av smittetall, sykehusinnleggelser og vaksinering. Når vi får denne beskjeden, går alle parametrene i riktig retning.

Uklart hvordan vaksinene skal fordeles innad i byen

Steen sier han tror Oslo kan gjenåpnes noen uker tidligere enn hva som var alternativet, men sier at det blant annet vil være avhengig av hvor mange vaksinedoser Norge får.

– Kommer dette egentlig lovlig sent fra regjeringen?

– Nå er jeg først og fremst glad, og vil se fremover. Men Oslos syn på dette er godt kjent. Det er ingen hemmelighet at vi mener en sterkere prioritering tidligere ville vært klokt for å spare innleggelser, liv og for å kunne åpne hele Norge, sier han.

Det er ennå ikke klart hvordan vaksinene skal fordeles internt i Oslo. Steen sier at det må brukes «noe tid» på å vurdere det. I en situasjon der man snart har vaksinert alle over 60 år, kan man begynne å bruke vaksinene også for å hindre spredning, minner han om.

Tror skjevfordelingen kommer hele landet til gode

Men når noen får mer, får som kjent andre mindre. 309 kommuner vil måtte gi fra seg 35 prosent av doser til kommunene som nå får flere vaksiner. Til kommunene som nå ikke prioriteres, sier helsebyråden:

– Jeg skjønner godt at man synes det er dumt og litt urettferdig. Jeg håper at man kan se at det er en totalvurdering, og at på landsbasis kommer dette alle til gode. En viktig årsak til at vi har levd med så strenge tiltak i Oslo så lenge, er at vi har villet hindre spredning fra Oslo til resten av landet. Smittesituasjonen i Oslo er også en nasjonal utfordring.

Steen sier han også har snakket med mange ordførere som sier det samme.

– Så har jeg lovet at dette vil gjøre at det kommer Oslo-folk på reise til hele landet. Jeg tror mange fra Oslo nå er veldig klare for en ferietur, og jeg gleder meg til hotellene kan fylles opp igjen også her i byen.