Byrådsleder Raymond Johansen: - Pride-paraden er utsatt, ikke avlyst

Byrådet i Oslo har satt ned kriseteam etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse lørdag rundt klokken 16 etter skytingen i Oslo.

25. juni 2022 15:48 Sist oppdatert 14 minutter siden

– I dag er en mørk dag. Det skulle ha vært en festdag. Det er blitt en dag for sorg, sinne og fortvilelse, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

– Pride viser normalt fram byen vår på sitt aller vakreste. Der gleden og samholdet vises, sier ordfører Marianne Borgen.

– Vi må også ta ekstra vare på dem som i dag er redde. Vi vet at alle i byen vår tar ekstra godt vare på hverandre, sier Borgen.

Kriseteamet og nødetatene bidro i Oslo i dag. Krisestaben ble satt grytidlig lørdag, opplyser Johansen.

– Våre kriseteam vil følge opp de direkte berørte videre fremover, sier han.

Det ligger informasjon ute på hjemmesidene til Oslo kommune.

– PST offentliggjorde for få timer siden at de vurderer nattens handlinger som ekstrem islamistisk terror. Norge er igjen rammet av terror. Det er det samme hatet som drev terroren 22. juli.

– Det er det samme hatet igjen og igjen. Som vi har sett i norge og Europa. Hat mot kvinner, hat mot manfold, hat mot homofile.

– Vi skal vise de hatefulle terroristene at vi aldri lar oss kue.

– Tøff avgjørelse av Pride

Politimester Beate Gangås forteller at etterforskningen er i full gang.

– Vi jobber med å finne ut av hva som har skjedd, også i forkant. Jeg vil berømme ledelsen i Pride som tok den vanskelige avgjørelsen om å ikke holde Pride-paraden.

– Det var en tøff avgjørelse.

Det blir en pressekonferanse på politihuset i Oslo klokken 17, opplyser Gangås.

Johansen: - Paraden er utsatt, ikke avlyst

Pride-paraden er utsatt, ikke avlyst, ifølge Johansen. Tusenvis av mennesker samlet seg til en spontan markering tidligere lørdag.

– Denne Pride-markeringen, festen, er ikke avlyst, men utsatt. Vi kommer tilbake på et senere tidspunkt om når vi kan avholde paraden. Denne terrorhandlingen har vist oss viktigheten av Pride, sier Johansen.

– Er du redd for å sende signal til de kreftene som ønsker å ødelegge et slik arrangement ved at det utsettes?

– Det er et helt tydelig signal om at de ikke lykkes. Hadde det vært permanent avlyst, da hadde de lyktes, svarer Johansen på spørsmålet fra Aftenposten.

På spørsmål til politimesteren om det ville ha utgjort noen forskjell om det ble arrangert parade som planlagt, gitt at byen er full av mennesker, svarer Gangås følgende:

– Det er ikke politiet som beslutter dette, det er Pride selv om gjør det. Politiet gir bare råd, svarer Gangås.

