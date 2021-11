Hvem mener du fortjener å bli Årets osloborger 2021?

Vi leter etter en person som gjør Oslo til en enda bedre by å bo i.

Tidligere Osloborgere er Solveig Ude, Mohamed Fariss, Eline Thorleifsson, Christian Ringnes og David Adampour

17. nov. 2021 10:44 Sist oppdatert 7 minutter siden

Bruk skjemaet nederst i saken til å sende oss navn på en person du mener bør bli nominert i år sammen med en begrunnelse.

Du kan sende inn nominasjoner til og med 28. november.

Listen er lang over personer som tidligere er blitt kåret til Årets osloborger, blant dem Wenche Foss, Gunnar Sønsteby, Fabian Stang, Eline Thorleifsson, David Adampour og Espen Rostrup Nakstad.

Nå ser vi igjen etter en ildsjel som brenner for byen vår. Hvem mener du fortjener å bli nominert til tittelen Årets osloborger?

Ifølge prisens kriterier letes det etter «en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

NB: Byrådspolitikere kan ikke nomineres.

2021: Fra nedstengning til eufori

Også året 2021 har vært preget av nedstengning og pandemi. Det ble ikke helt som forventet. Koronapandemien førte til inngripende tiltak i våre hverdagsliv.

I høst har Oslo åpnet opp igjen, men pandemien er ikke over. Selv om mange nå er vaksinert, øker fortsatt antall smittede. Vi blir stadig minnet på at hverdagen ikke er helt tilbake til normalen.

– Dette året har virkelig bestått av noen store kontraster. Fra total nedstengning i vinter til euforien som oppsto da vi alle igjen kunne møtes og ta byen vår i bruk. Med årets osloborger ønsker Aftenposten å hedre noen av de mange ildsjelene som er med på å gjøre byen bedre, både i tunge og lyse tider, sier Hanne Waaler Lier, leder for Aftenpostens Oslo-redaksjon.

Leserne avgjør!

Lier understreker at Årets osloborger ikke er en kjendispris. Det er en pris som vil hedre en ekte ildsjel, en pris som kan vinnes av alle.

– Man trenger ikke være et kjent navn eller ha en viktig jobb for å nomineres denne prisen. Det viktigste kriteriet vårt et at man har gjort noe litt ekstraordinært for å skape glede og nytte for folk i Oslo, sier hun.

– Hvorfor er Årets Osloborger viktig for Aftenposten?

– Vi skriver om det som skjer i Oslo, hver eneste dag, og i snart 20 år har vi rundet av året med å løfte frem en person som folk i Oslo setter ekstra stor pris på. Det er en ære for oss! sier Oslo-sjefen.

Etter at vi har mottatt forslag fra leserne, vil en jury vurdere disse og plukke ut finalistene. Deretter blir det opp til leserne å stemme frem Årets osloborger.