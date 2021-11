Venter kutt i kollektivtilbudet i april

Regjeringen vil ikke gi koronakompensasjon til kollektivselskaper i 2022. Det vil mest sannsynlig bety kutt i tilbudet for Ruter fra og med april.

Om ikke passasjerene kommer tilbake raskt, vil det mest sannsynlig bli kutt for Ruter. I hvert fall i Viken.

8. nov. 2021 15:56 Sist oppdatert nå nettopp

Det sier fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Regjeringen har bevilget om lag 100 millioner i frie inntekter til Viken fylkeskommune. Men regjeringen har ikke gitt midler til kompensasjon for kollektivtrafikken i 2022. Det betyr at Viken kan drifte dagens kollektivtilbud til rundt april måned, sier Jacobsen i en pressemelding.

– Etter det må vi belage oss på rutekutt i kollektivtransporten med konsekvensene det får for de reisende og miljøet. Det er fremdeles mulig for Stortinget å gjøre om på dette, og vi vil oppfordre regjering og Stortinget til å følge situasjonen nøye fremover for å revurdere dette, sier hun.