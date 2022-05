Oslo har gitt 600 parkeringsplasser til delebiler. Tre av fire biler som parkerer der, går på bensin og diesel.

Bildeling har skutt fart de siste årene. Men selskapene med foten på gassen mener særlig én ting bremser en grønnere utvikling.

Runar Bjørkavåg er ikke veldig begeistret for bildeling. Det er imidlertid Oslo kommune.

11. mai 2022 11:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Før i tiden pleide jeg å parkere der borte, sier Runar Bjørkavåg og ser over skulderen sin.

Han har nettopp parkert bilen på Torshov. Til begge sider står personbilene tett i tett. Bjørkavåg fikk siste ledige plass.

Men på den andre siden av gaten, dit han kikker, står det bare et par biler. Dette er biler som er litt mindre personlige enn de andre, og som det blir stadig flere av i bybildet.

Bilene er en del av Oslo kommunes strategi for å få ned den private bilbruken. Slik vil de også sørge for at minst mulig vei blir brukt til parkering.