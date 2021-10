Oslo og Viken mener regjeringen trenerer viktig biogass-satsing

Rema 1000-sjåfør Kåre Bye losser varer til en butikk i Lakkegata i Oslo. Matvareselskapet er i gang med å bytte ut sine fossile biler til biogassbiler, men sier de fleste i næringen venter på at løftet om gratis bompassering skal bli innfridd, før de tør investere.

Lastebiler som kjører på biogass, skulle slippe avgift i bomringen i Oslo. Men de betaler fremdeles full pris. Nå er Oslo-byråd Siren Stav lei.

8. okt. 2021 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det er to og et halvt år siden Oslo og Viken vedtok gratis passeringer i bomringen for lastebiler som kjører på biogass. Fremdeles har regjeringen ikke satt ordningen ut i livet.

Nå er de utålmodige:

– Jeg forventer at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nå ordner opp slik at dette kan innføres fra 1. januar neste år. Det sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG) til Aftenposten.

Stav sier hun forventer at dette ligger inne når regjeringen tirsdag legger frem forslag til statsbudsjett for neste år.

– Vi er lei av å vente. To og et halvt år har gått uten at høyreregjeringen har tatt tak i dette. Dette er viktig for at vi skal nå våre klimamål, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp).

Statssekretær Anders Tyvand i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at departementet vil orientere Stortinget så snart saken er ferdigbehandlet. De tar sikte på at det skjer når statsbudsjettet legges frem tirsdag.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), mener frykt for misbruk av naturgass enkelte steder i landet ikke bør stanse ønsket om gratis bomring for lastebiler på biogass i Oslo og Viken.

Viktig for å nå Oslos klimamål

Å få gjort noe med utslipp fra tungtransporten er også svært viktig for at Oslo skal nå sine svært ambisiøse klimamål. Da byrådet la frem sitt klimabudsjett for 2022, ble det klart at flere av dem ligger an til å ryke.

Utslipp fra veitrafikken står for 47 prosent av Oslos utslipp av klimagasser. Tungtransporten står for 25 prosent av transportutslippene.

– Å få tungtransporten over på fornybart drivstoff er svært viktig når vi vet at de står for en så stor andel, påpeker Stav.

Hun sier avgiftsfritak for biogass er et svært viktig grep for å få til det til. Elbil-teknologien fungerer foreløpig ikke godt nok for tunge kjøretøy. Stav mener regjeringens sendrektighet gjør at overgangen fra dieselbiler til nullutslippsbiler går langt tregere enn den ellers ville ha gjort i hovedstaden.

– Konsekvensene er at de aktørene i næringslivet som vurderer å investere i biogasskjøretøy, kvier seg for å gjøre det. Og de som allerede har kjøpt, taper penger hver dag, sier hun.

– Vi trenger den gulroten for å motivere næringen, sier hun.

Rema 1000-sjåfør Kåre Bye losser varer til en butikk i Lakkegata i Oslo. Bilen er en dieselbil, men selskapet er i ferd med å bytte ut alle sine dieselbiler med biogassbiler.

Rema 1000 satser på biogass

En aktør som allerede har bestemt seg for å investere i biogassbiler, er Rema 1000.

Matvaregiganten har så langt investert i seks biogassbiler og har mål om at alle biler de eier, skal gå på miljøvennlig drivstoff innen 2027. Selskapet leier imidlertid de aller fleste bilene fra andre. Transportdirektør i Rema Distribusjon, Rune Herje, sier fritak for bompenger for biogassbiler vil være viktig for å kunne kreve det samme fra de innleide transportørene.

– Nå er det stor usikkerhet, og mange sitter og venter. Bare noen få tør å investere, sier han.

I dag koster en ny lastebil med motor tilpasset biogass i snitt 200.000–300.000 kroner mer enn en dieselbil. Herje forteller at Rema i dag betaler opptil 200.000 kroner årlig i bompenger pr. bil på Østlandet.

– Med fritak for bompenger vil man raskt kunne spare inn den investeringen, sier han.

– Skal du få fortgang i det grønne skiftet, så er kanskje fritak for bompenger for biogass det viktigste tiltaket på kort sikt, mener han.

I dag går bare 2 prosent av alle lastebiler registrert i Oslo på biogass.

Fakta Biogass Biogass dannes når organisk materiale, som for eksempel gjødsel, matavfall, planterester og avløpsvann, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass kan utnyttes til å produsere strøm, varme og drivstoff. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. (kilde: Miljødirektoratet) Vis mer

Beskylder staten for trenering

Det var styringsgruppen for Oslopakke 3 som i sin tid vedtok gratis bomring for lastebiler på biogass. Oslopakke 3 er en overordnet plan for bygging og drift av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Oslo og Viken kan imidlertid ikke selv innføre avgiftskuttet. Det er det kun Stortinget som kan vedta etter forslag fra regjeringen. Før sommeren fattet også Stortinget et anmodningsvedtak om det samme nasjonalt.

Sirin Stav sier Oslo og Viken mener regjeringen har trenert saken.

– De skylder på utfordringer med å kontrollere at det ikke brukes naturgass istedenfor biogass i tanken. Det mener vi er en overdreven bekymring. Det finnes ikke pumper for naturgass på Østlandet, så vi forstår ikke den begrunnelsen, sier Stav.

– Om de trenger mer tid til kontroll og håndheving nasjonalt, så bør vi i hvert fall få lov til å sette i gang en pilot i Oslo. For dette haster, og nå har næringen ventet lenge, sier hun.

Sirin Stav kaller satsingen på biogass for «et kinderegg».

– Det kutter klimagassutslipp, det gjør avfallet vårt til en ressurs siden biogass er laget av avfallsprodukter, og det skaper lokale arbeidsplasser, sier hun.