Oslo skal bruke mer enn 5 mrd. på underjordisk stasjon. En billigere løsning er blitt forkastet flere ganger.

Bilister skal ta mye av regningen for nye Majorstuen stasjon gjennom bompenger. Det kan være mulig å spare et milliardbeløp ved å bygge den over bakken, ifølge gamle utredninger.

Slik har MDH Arkitekter, på oppdrag for Sporveien, visualisert at hovednedgangen til den nye, underjordiske stasjonen på Majorstuen kan bli.

Nå nettopp

Før sommeren ga byrådet klarsignal til planlegging av nye Majorstuen T-banestasjon. Det er antatt at den vil koste minst 5 milliarder kroner.

Hele stasjonsområdet skal graves ned. På toppen skal det bygges hundrevis av boliger og store næringsarealer.