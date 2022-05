Oslo ber regjeringen stenge en av byens viktigste gater fremfor å terrorsikre den

Det vil koste tre milliarder kroner å terrorsikre Hammersborgtunnelen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber regjeringen i stedet stenge veien permanent.

– Å bruke tre milliarder på å lage ny tunnel her, er dårlig for økonomien, byen og miljøet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

12. mai 2022 12:12 Sist oppdatert nå nettopp

Prisanslagene for det nye regjeringskvartalet har bare økt og økt. Anslaget er nå på over 40 milliarder kroner. I regjeringens reviderte budsjett skrotes to bygg. Det gjør at en kan spare 4–5 milliarder kroner.

Men Oslo legger nå et nytt forslag på bordet som de mener kan kutte kostnadene enda mer: En del av kostnadene er knyttet til Hammersborgtunnelen. Tunnelen, som går under regjeringskvartalet, er en del av ring 1, og en av de mest sentrale gatene i Oslo sentrum.