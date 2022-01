Dypt under Akershus festning ligger et hemmelig rom. Her inne har nesten ingen vært. Det kan bli verdens lengste digitale vegg. Oslo Byutvikling Skal dra én million flere besøkende til Akershus festning

Ukjente underjordiske ganger, hypermoderne formidling, flere serveringssteder og åpne porter. Slik skal Akershus festning fylles av liv.

Én time siden

Tenk deg en sommerdag på kaia under Akershus festning. Foran festningsmuren står turister fra hele verden. Inne, i et stort underjordisk besøkssenter, venter et forrykende multimedieshow.

Så følger en vandring langs verdens lengste digitale vegg, der dramatiske øyeblikk fra norgeshistorien gjenskapes digitalt.