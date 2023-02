Bane Nor eiendom vil bygge Norges høyeste bygg på Oslo S

Det har ligget i skuffen i fem år. Nå satser Bane Nor eiendom på et høyhus på 135 meter på Oslo S.

Med 36 etasjer og 135 meters høyde vil huset på Oslo S blir Norges høyeste bygning. Men mye skal først falle på plass.

21.02.2023 19:10

Bane NOR eiendom legger frem en helt ny plan for Oslo S.

Høyhuset er stadig inkludert. Det rager nå 36 etasjer og 135 meter over perrongen. Dersom det blir bygget, vil det bli Norges høyeste bygning, ti meter mer enn forslaget til ny høyhusstrategi ny høyhusstrategiDen nye høyhusstrategien erstatter en plan fra 2005. Den er ikke juridisk bindende, men et styringsdokument som inneholder Oslos mål og forventninger til bruk av høyhus. Den gir konkrete føringer for plassering, bruk og utforming av nye høyhus. Kilde: Plan- og bygningsetaten legger opp til.

