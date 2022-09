Politiet skrev nært tusen bøter på to uker

På to uker har politiet hatt en lang rekke trafikkontroller i forbindelse med skolestarten. De fant rus, fart og mobiltelefoner.

33 syklister ble bøtelagt for å kjøre på rødt lys i Akersgata sist uke i aksjon skolestart.

21 minutter siden

– Det er en farlig utvikling at vi stopper såpass mange ruspåvirkede sjåfører som i år, skriver seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

I løpet av to uker har politiet holdt en lang rekke trafikkontroller i Oslo, et prosjekt de kaller Aksjon skolevei.

Aksjonen har resultert i 957 forenklede forelegg. 25 førere ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i løpet av aksjonen, hvor alle kontrollene ble holdt på dagtid og i nærheten av skoler.

Det ble også skrevet ut 346 bøter for mobilbruk og 363 for brudd på fartsgrensen. Det var også noen som droppet bilbeltet samt 66 syklister som ble tatt for å kjøre på rødt lys.

Andreassen mener tallene viser at det er behov for et synlig og forebyggende politi for å trygge ferdselen i skolenes nærområder. Derfor vil politiet til å kontrollere skoleveiene også videre gjennom skoleåret, ifølge pressemeldingen.

Det ble stoppet langt flere på grunn av mobilbruk i år enn i fjor. Bøtesatsen for mobilbruk under kjøring er i samme periode skrudd kraftig opp.

– Den store økningen i bruk av mobiltelefon under kjøring er alarmerende. Vi opplever at mobiltelefonen er blitt en naturlig forlengelse av hånden for mange, også under bilkjøring.

Seksjonslederen mener det er viktig å understreke at de aller fleste følger lovverket og opptrer ansvarlig i trafikken, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.