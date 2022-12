Torsdag kveld blir det nesten tre ganger så dyrt å lade elbilen i Oslo

Bystyret i Oslo vedtok onsdag å øke takstene for lading på kommunale ladeplasser. Prisøkningen er på opptil 170 prosent.

Prisøkning på nærmere 170 prosent? I morgen kommer prissjokket.

Siril Thesen Journalist

7. des. 2022 22:34 Sist oppdatert én time siden

– Prishoppet er så høyt at det i verste fall kan bli dobbelt så dyrt å kjøre nullutslippsbil som en bensin eller dieselbil. Her velger man altså å straffe dem som har fulgt byrådets oppfordring om å velge nullutslipp, sier Morten Edvardsen (Sp) til Avisa Oslo.

Økningene trer i kraft allerede fra midnatt torsdag 8. desember.

Edvardsen påpeker til avisen at gatelading er hjemmelading for dem som ikke har egen parkeringsplass i byen, og han frykter at dette vil gjøre at folk velger bort nullutslippsbil.

Også Elbilforeningen er bekymret.

– Med disse prisene anbefaler vi ikke oslofolk som er avhengig av gatelading om å bytte til elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til elbil.no.

– Oslo kommune kan bare glemme å nå klimamålet sitt om å fjerne alle forurensende biler fra veiene med denne politikken. Dette er så dårlig opplegg at det nesten er godt gjort, fortsetter hun.

Tredje økning i år

Dette er tredje gang på et år at Oslo kommune øker prisene på gatelading.

1. juli i år ble prisen for den billigste ladeperioden, fra klokken 20 til 09, doblet.

Den gang begrunnet Bymiljøetaten økningene med en generell økning i alle parkeringssatsene i byen.

Nå er årsaken den sterke økningen i strømpriser.

– De som lader elbiler har hittil betalt mindre enn det kommunen har betalt for strømmen. Med endringene i takster vil det man betaler i større grad reflektere de utgiftene kommunen har med å tilby lading på kommunal plass, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Dette blir de nye prisene:

Takst Type lading Maks tid Avgiftstid Dagens sats NY sats 3051 Semi-hurtig korttid 3 t. 09-20 23 kr 62 kr 20-09 13 kr 35 kr 3052 Normal korttid 3 t. 09-20 28 kr 49 kr 20-09 13 kr 35 kr 3053 Semi-hurtig langtid 24 t. 09-20 23 kr 62 kr 20-09 13 kr 35 kr 3054 Normal langtid 24 t. 09-20 28 kr 49 kr 20-09 13 kr 35 kr

Hvis prisen på strøm endrer seg vesentlig, vil takstene kunne endres igjen, enten opp eller ned.

Pr. i dag betaler man for tiden bilen står parkert og til lading. Bymiljøetaten jobber med å utvikle et system hvor man betaler for faktisk forbruk av strøm til ladingen.