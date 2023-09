Det så ut til å være lave sjanser for høyhus i sentrum. Så snudde Frp alt.

Det lå an til at høyhusene skulle holdes ute av sentrum innenfor Ring 1. Men Frp sørget overraskende for nytt flertall.

Sparebank 1 prøvde seg med dette huset på 114 meter i Storgata vis-à-vis Gunerius-senteret. Nå kan de i hvert fall prøve seg på 70 meter. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 19:28

Onsdag vedtok bystyret den nye Høyhus-strategie for Oslo. Den åpner for å bygge opp til 70 meter på ti ulike steder i byen. I tillegg skal det bli mulig å gå helt opp til 125 meter i området rundt Oslo S.

Men underveis i prosessen ble to steder luket ut av planen: På Filipstad og den såkalte «Sentrumsringen» langs Ring 1 skulle høydene stanse ved 42 meter.

Lenge så det ut til at høyhusene heller ikke fikk slå rot i sentrum. Så røsket Frp opp hele prosessen.

Prøveballong i sentrum

Forslaget falt flere utbyggere tungt for brystet. For ganske nøyaktig ett år siden, sendte Sparebank 1 opp en «prøveballong».

De fikk tegnet et hus på hele 114 meter som skulle erstatte hovedkontoret deres i Storgata 33 – vis avis Gunerius. Altså midt i det omstridte området.

– Vi vil jo komme i posisjon for å kunne utvikle eiendommene våre. Komme til bordet, så vi kan påvirke i retningen vi ønsker, sa leder eiendom, Petter Haugen, i Sparebank 1.

Han var klar over at de gikk høyere enn strategien la opp til. Og håpet å bidra til å tøye grensene.

Rundt Oslo S skal det være mulig å bygge opp til 125 meter. Vis mer

Kartet viser områdene der det åpnes for bygninger på opp til 70 meter. Nå blir det i tillegg mulig langs Ring 1. På Oslo S er grensen 125 meter.

Fryktet «osteklokke»

Siden har utbyggerne fått solid støtte fra interesseorganisasjonen Norsk Eiendom. De har lenge ment at en høyhusstrategi uten sentrum, i praksis vil fungere som en bevaringsplan.

– Vi kan risikere at store deler av Oslo sentrum havner under en osteklokke. At viktige områder ikke blir utviklet videre, sa direktør Tone Tellevik Dahl til Aftenposten før planen ble behandlet i bystyret.

At det er mange kulturminner i området og at Byantikvaren har advart mot høyhus, bekymrer henne ikke.

– Hvilke byer i verden tåler ikke gammelt og nytt side om side, spurte hun.

Og fortsatte:

– At det kommer nye bygninger innimellom vil ikke ødelegge kulturminner. Men en osteklokke over dem vil gjør det.

Da lå det stadig an til at Sentrumsringen, inkludert Storgata, var ute av planen.

Selv med ny, mer liberal høyhusplan, har Oslo milevidt igjen til høydene i Rotterdam. Vis mer

Frp snudde saken

I bystyret på onsdag så det ut til at sentrum skulle bevares «høyhusfritt». Blant annet sto Høyre og Venstre for en gangs skyld samlet med Rødt for å slå ned høyhusene.

Men uventet snudde Frps Camilla Wilhelmsen det hele.

– Vi må se på hvilke områder som egner seg, sa hun, og minnet om nettopp forslaget til Sparebank 1.

Hun pekte også på Olav Thons «ørkenvandring» med Gunerius-senteret. Han ble i 2021 nødt til å begrave sine mangeårige gigantplaner for Guneriuskvartalet.

Dermed sørget Frp for at det likevel ble flertall for at det kan bygges opp til 70 meter også midt i det historiske sentrum.

Lite klokt

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG) mener den nye strategien vil bidra til større mangfold og variasjon i Oslo.

– De strenge kravene vi stiller til arkitektur og bruken av første etasjene vil gi mer byliv, sier han.

At sentrum nå blir inkludert, mener han blir et godt tilskudd.

Venstres Haakon Riekeles mener derimot det er lite klokt å åpne for 70 meter i et så stort område.

– Plutselig er store deler av sentrum inne. Mange utbyggere vil presse på og vise til vedtaket, sier han.