Har mottatt 292 meldinger om glatt føre siden nyttår

Over 900 tonn grus er strødd utover veier og fortauer i Oslo i romjulen. Likevel er det speilglatt mange steder. Og onsdag kommer snøen.

Et uheldig par måtte tilkalle NAF etter at bilen deres seilte på glattisen ut fra parkeringsplassen i Hvervenbukta mandag. De ville ikke ha navnene sine i avisen.

18 minutter siden

Regn og plussgrader i romjulen etterfulgt av et brått kaldere vær har gjort at mange Oslo-folk har sklidd seg på holken inn i 2023.

Mandag morgen utspant det seg halsbrekkende scener flere steder i byen når folk forsøkte å forsere speilblanke fortauer på vei til jobb og studier.

– I dag var det så glatt ute at vi måtte ake på rumpa ned Dalsveien for å komme til barnehagen og vi klokket inn på 5 minutter og 23 sekunder fra døren og til barnehagen. Vanligvis tar det like over 8 minutter. Vi skled ned som en kanonkule, skriver Yousef Bartho Al-Nahi på Facebook.

Lange ventetider på hjelp

I Hvervenbukta måtte et uheldig par tilkalle NAF etter at bilen deres seilte ut fra parkeringsplassen og tre meter ned en skråning.

Da Aftenpostens fotograf traff dem, hadde de ventet over to timer på hjelp. Ifølge NAF må bilister som har havnet på glattisen i Oslo mandag, belage seg på lange ventetider.

– Vi har veldig mye å gjøre i dag. Mange har startvansker fordi bilene har stått i julen. Det gjelder både elbiler og fossilbiler. I tillegg er det veldig glatt på småveiene, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF til Aftenposten.

Hun sier ventetiden for hjelp i Oslo-området var rundt tre timer mandag ettermiddag.

– Det er lengre tid enn vanlig. Men vi har kalt inn ekstramannskap og har alle tilgjengelige biler ute, sier hun.

Mannskaper fra NAF jobber på spreng mandag for å hjelpe alle som har trøbbel med bilene. Paret måtte vente flere timer etter at bilen deres havnet på glattisen i Hvervenbukta.

Is over grus

Glatte veier og fortau til tross – Oslo kommune mener det er strødd som lovet. På Bymiljøetatens hjemmesider opplyser kommunen at fortau og småveier skal strøs innen 5–8 timer etter at det er blitt glatt.

– Vi mener strøing er utført i henhold til kontrakt. Mange steder ser vi lag på lag med strøgrus i isen når vi kontrollerer meldinger om manglende og ikke utført strøing, skriver veisjef Joakim Hjertum i Oslo i en e-post til Aftenposten.

– Vi har strødd nær 9000 tonn grus i romjulen, og maskinene har gått kontinuerlig, skriver han videre.

Han forklarer at de skiftene værforholdene gjør det ekstra utfordrende å unngå glatte fortau. Regn på kald bakke gjør at vannet fryser. Når man så strør, legger det seg nytt islag over grusen. I tillegg smelter brøyterankene og renner ut på fortauene, som så fryser og bygger enda mer is.

Salting uaktuelt

Ifølge veisjefen er det ikke et alternativ å salte fortauene.

– Salt vil ikke ha effekt på fortau uten bruk av store mengder. Salt trenger energi for å virke, og det får en ikke av gående. Manglende energi må kompenseres med mer mengde, skriver han.

Saltet vannes dessuten ut, og med tilførselen av vann man har hatt i romjulen ville ikke salting fungert, ifølge Hjertum.

Er det glatt der du bor og ferdes, kan du melde fra om dette gjennom tjenesten Bymelding. Her har det så langt kommet inn 292 meldinger om glatte veier, fortau, parker og idrettsanlegg siden nyttår.

Mer trøbbel i vente

Ifølge statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt er det dårlige utsikter til at isen smelter med det første. Det meldes om minusgrader på Østlandet ut uken.

Og Bymiljøetaten og NAF kan se langt etter roligere dager. Onsdag kommer nye utfordringer, denne gangen i form av snø. Mandag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel om store snømengder på Sør- og Østlandet.

– Det er ventet mellom 15 og 30 centimeter på ett døgn. Lokalt kan det komme mer også, sier Sarchosidis.

Over helgen kan det være utsikter til plussgrader igjen. I så fall kan det være duket for en ny runde med regn, smelting og hålke.

– Vi venter fortsatt lavtrykk neste uke, og vinden kan komme litt mer fra sør. Det er ikke avgjort ennå hvilken form nedbøren vil ta. Men det kommer mildere luftmasser, sier han.

Statsmeteorologen sier det har vært spesielt svingende temperaturer i Oslo så langt denne vinteren, noe som har ført med seg mye is og glatte veier. Det må vi vente mer av fremover også.

– Siden temperaturen stiger vil vi havne på plussiden også om vinteren flere ganger enn før, når temperaturen lå lenger under null. De vedvarende kuldeperiodene blir korterte og kommer ikke så ofte som før, sier han.

– Så Oslo-folk kan like gjerne kjøpe seg piggsko først som sist?

– Ja, det kan nok komme til nytte, sier Sarchosidis.