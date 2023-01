Han ble skutt på Aker brygge i 2006. I helgen ble gjengmedlemmet skutt igjen på åpen gate.

To sentrale menn fra den kriminelle gjengen Young Guns ble i helgen skutt på åpen gate. Dette vet vi om de to mennene.

I 2006 ble to menn skutt etter på Aker brygge. En av mennene ble truffet i beinet. Skuddene traff én centimeter fra hovedpulsåren i lysken og kunne vært livstruende.

16.01.2023 21:37 Oppdatert 16.01.2023 21:50

Mye tyder på at skytingen utenfor utestedet i Klingenberggata natt til søndag var et oppgjør mellom kriminelle fra to miljøer.

På den ene siden Satudarah SatudarahSatudarah er en såkalt 1%-klubb. Dette er en MC-klubb der medlemmene lever en lovløs tilværelse i organisasjoner som har sine egne regler. I Satudarah er det ingen krav om at medlemmene må kjøre motorsykkel, slik det er i en del andre MC-klubber., en såkalt 1 %-klubb. Det betyr at medlemmene regner seg som lovløse. De følger i stedet egne lover og regler.

