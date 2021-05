Postkontor ranet i Oslo

Tre ransmenn truet to ansatte på Etterstad postkontor med skytevåpen og satte dem i håndjern.

Politiet jobber på Etterstad postkontor. Foto: Jan Tomas Espedal

22. mai 2021 10:20 Sist oppdatert nå nettopp

Ranet skjedde like etter kl. 9.30 lørdag morgen.

– De ansatte kontaktet selv politiet og sa at de var utsatt for et ran. De ble møtt av tre personer utenfor postkontoret da de kom på jobb. De ble truet til å låse opp og truet inn i lokalet med et håndvåpen. De beskriver det som en pistol, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten.

Innsatsleder Kjell Jan Kverme sier til TV 2 at de ansatte ble satt i håndjern.

Pedersen sier at de ansatte ble truet til å gi fra seg penger, før ransmennene flyktet. Han vil ikke gå ut med hvor stort pengebeløp ransmennene fikk med seg.

– Det er ukjent hvordan de tok seg fra stedet, så vi er interesserte i tips, sier Pedersen.

De som ble utsatt for ranet har beskrevet at ransmennene hadde på seg vinterjakker. De hadde store hetter oppe som kamuflering. Ifølge signalementet kan ransmennene ha vært østeuropeiske.

Innsatsleder Kjell Jan Kvarme. Foto: Espedal, Jan Tomas

Politiet jobber nå på åstedet med sporsikring og avhør av vitner og de ansatte på postkontoret.

– Vi har mange patruljer ute i byen og politihelikopteret er i luften, sier Pedersen.

– Er det grunn til å tro at ransmennene er farlige for andre?

– Vi har ingen informasjon som tilsier det.

– Hvor ofte skjer slike ran?

– Jeg har ikke eksakte tall foran meg, men de siste 10–20 årene har det vært en nedgang.

