Ambulansekaprer dømt for syv drapsforsøk

Mannen som i 2019 kapret en ambulanse på i Oslo, etterfulgt av villmannskjøring i gatene, er i Oslo tingrett dømt til tolv års forvaring for sju drapsforsøk.

Her blir mannen pågrepet etter villmannskjøringen på Torshov. Foto: Cathrine Hellesøy Harrisson

NTB

20. mai 2021 15:06 Sist oppdatert 6 minutter siden

Saken oppdateres.

33-åringen ble torsdag dømt for alle sju drapsforsøkene som han var tiltalt for.

Drapsforsøkene gjelder et eldre ektepar, en mor som trillet sine sju måneder gamle tvillinger i Åsengata utenfor Sandaker senter, og to politimenn et annet sted på Torshov.

Retten mener at 33-åringen førte ambulansen på en slik måte mot alle de sju fornærmede at det var utenfor hans kontroll at de ikke ble drept.

Dommen fra Oslo tingrett er enstemmig og er i tråd med påstanden fra aktor, som ba om en dom på tolv års forvaring, med en minstetid på åtte år.

33-åringen anket selv dommen på stedet. Han har kun erkjent deler av forholdene og ikke drapsforsøk.

En barnevogn med to små barn ble truffet av den kaprede ambulansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Trodde barna hennes døde

Det var 22. oktober 2019 at mannen kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo. Videobilder fra stedet viste at mannen truet både ambulansepersonell og politifolk med en avsagd hagle iført en skuddsikker vest med politimerke, før han satte seg inn i ambulansen.

Han kjørte deretter i vill fart et stykke rundt omkring i Torshov-området, hvor han flere steder kjørte opp på fortauet, ifølge tiltalen.

Underveis kjørte ambulansen blant annet på en barnevogn der det lå et tvillingpar. Ifølge dommen reddet tvillingmoren barnas liv da hun klarte å trekke vognen de lå i litt unna ambulansen som kom i høy fart slik at vognen ikke ble kjørt ned, men heller kastet opp i luften. Ingen av de fornærmede i saken ble alvorlig skadet.

I rettsforhandlingene, som gikk i Oslo tingrett i april, forklarte tvillingenes mor gråtende at hun trodde at barna hennes døde.

Erkjente ikke drapsforsøk

Bilder som ble vist i retten, viste ambulansen i høy hastighet gjennom de trange bygatene. Man kunne høre en rekke skudd som politiet avfyrte mot bilen før mannen ble pågrepet etter å ha kjørt inn i en port i en bygård. Mannen har vært varetektsfengslet siden pågripelsen.

Politiet avfyrte i alt 21 skudd i løpet av den dramatiske hendelsen, ifølge Spesialenhetens etterforskning av politiets rolle i saken.

I retten erkjente 33-åringen straffskyld på alle punktene i tiltalen, bortsett fra drapsforsøk og trusler mot politiet med ambulansen. Han sa at han ikke hadde hatt til hensikt å drepe noen.

I tillegg er 33-åringen dømt til å betale oppreisningserstatning til alle de fornærmede, hvor summene varierer fra 50.000 kroner til 160.000 kroner.