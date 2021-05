Raymond Johansens stabsjef blir direktør i Amedia

Mens stabsjef Marte Ingul gir seg i det rødgrønne byrådsapparatet, kommer medieveteranen Kaia Storvik inn.

Marte Ingul (37) gir seg i politikken. Siden 2015 har hun arbeidet for Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet i Oslo. Foto: Vidar Ruud, NTB

10 minutter siden

Marte Ingul er ansatt som konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia. Hun starter i jobben 2. august. Ingul har jobbet for det rødgrønne byrådet siden starten i 2015. Først som byrådssekretær for byrådsleder Raymond Johansen, men siden 2019 som stabssjef samme sted.

Avisa Oslo meldte nyheten først.

– Når jeg først velger å forlate politikken, kan jeg vanskelig tenke meg et mer meningsfullt oppdrag. Amedia er en hjørnesteinsbedrift i demokratiet vårt, som dekker lokalsamfunn over hele Norge, sier Ingul i en pressemelding.

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Nettavisen, 80 lokal- og regionaviser og syv lokale nettsteder er del av konsernet.

Ingul har gjennom karrieren hatt flere ulike jobber for Arbeiderpartiet, blant annet for stortingsgruppen.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått jobbe i politikken på heltid i tolv år, men det en tid for alt. Med et sterkt samfunnsengasjement for både politikk og journalistikk kunne jeg ikke takke nei til denne muligheten, sier Ingul.

Flere endringer i byrådsapparatet

Halvard Hølleland (Ap) har overtatt Inguls rolle som stabssjef for Raymond Johansen, opplyser byrådet i en pressemelding. Hølleland har vært byrådssekretær siden 2015.

Samtidig kommer Kaia Storvik (Ap) inn fra sidelinjen. Hun er i dag oppnevnt som ny byrådssekretær for kommunikasjon, som er jobben Hølleland hadde frem til i dag. Storvik er idag ansvarlig redaktør i nettstedet Agenda Magasin, som gis ut av tenketanken Agenda. Hun har tidligere vært sjefredaktør i Dagsavisen.

– Jeg er glad for at Halvard Hølleland har sagt ja til å ta over etter Marte, og gleder meg til å jobbe sammen med Kaia Storvik som i dag ble oppnevnt som ny byrådssekretær, sier Raymond Johansen i en pressemelding.

Marcussen tilbake i jobben

Tirsdag 25. mai er Hanna Marcussen (MDG) tilbake i jobben som byråd for byutvkling. Hun har hatt foreldrepermisjon siden juni 2020.

Dermed går fungerende byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) tilbake til rollen som byrådssekretær for Marcussen.