Rødts gruppeleder: – Du kan ikke bruke makt for å få noen til å endre sitt standpunkt

Rødts Eivor Evenrud antyder at partiet ikke vil la seg presse i saken om mistillit til byråd Lan Marie Berg. Foto: Olav Olsen

Rødt varsler langt på vei at de vil felle Oslos byråd hvis byrådsleder Raymond Johansen stiller kabinettsspørsmål.

16. juni 2021 08:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvis byrådsleder og byrådet velger å gå av fordi det er et flertall mot en enkelt byråd, så får de ta det valget.

Det sa gruppeleder i Rødt, Eivor Evenrud i NRKs politisk kvarter onsdag morgen. Intervjuet er et opptak av et intervju Evenrud gjorde med NRK sent tirsdag kveld.

– Rødt har allerede landet på at vi ikke lenger har tillit til Lan Marie Berg. Hva byrådsleder velger gjøre i bystyrets møte klokken 12, er opp til ham, sier Eivor Evenrud

– Du kan ikke bruke makt for å få noen til å endre sitt standpunkt. Du kan ikke bruke makt til å få noen til å ha tillit, sa hun til NRK.

Oslo bystyre har inviterer til pressetreff i Oslo rådhus ca. kl. 13.15. Da antas mistillitsforslaget mot byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg å være ferdig behandlet.

Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, Foto: Vidar Ruud, NTB

Sprekk for vannprosjekt

Bakgrunnen for saken er et mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Berg fra MDG. Et flertall i bystyret ser ut til å stemme for det. Saken handler om et prosjekt for ny vannforsyning til byen. Det ligger an til en gedigen sprekk i budsjettet. Bystyret mener Berg var for treg med å informere dem om det.

Selv mener hun at hun har opptrådt riktig i saken. Tirsdag skrev hun om kritikken på Facebook:

«Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte.»

Vurderer kabinettsspørsmål

Tirsdag ble det også klart at partiet Rødt også støtter forslaget om mistillit. Dermed var det flertall for å felle byråden. Senere tirsdag ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen vurderer å stille kabinettsspørsmål når saken skal behandles onsdag. Det betyr i så fall at hele byrådet går av dersom opposisjonen fremmer mistillit mot Berg.

Det er en slik situasjon Evenrud nå kommenterer når hun sier at da får byrådet «ta det valget».

Evenrud påpeker at det uansett ikke er borgerlig flertall i bystyret og at Rødt ikke vil innsette et borgerlig byråd.