Gladmelding om «Sinnataggen»: Regner med at han snart er 100 prosent

I starten av april ble «Sinnataggen» forsøkt sagd over. – Jeg forventer at han snart er i gammelt, godt slag, sier museumsdirektør ved Vigelandsparken.

«Sinnataggen» er i gode hender. Hvis alt går etter planen er han tilbake på plassen sin innen utgangen av april, skriver kulturetaten i Oslo på Twitter. Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten / NTB

NTB

Nå nettopp

Det var natt til tirsdag 6. april at noen forsøkte å sage over venstre ankel på skulpturen. «Sinnataggen» ble like etter derfor fjernet fra broen for undersøkelser og konservering.

Litt over en uke senere har museumsdirektør Jarle Strømsodden ved Vigelandsparken gode nyheter:

– Siste nytt er at pasienten er ute av sengen. Han prater fortsatt ikke, men er på bedringens vei, sier Strømsodden til NTB med et glimt i øyet.

«Sinnataggen» i Vigelandsparken i Oslo er midlertidig fjernet etter at noen forsøkte å sage over den ene ankelen på skulpturen. Pasienten er på bedringens vei, opplyser Vigelands-museet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Tilstanden er fortsatt alvorlig, men stabil.

Strømsodden sier at de klarte å reparere skaden, og at «Sinnataggen» har fått behandling for sagingen av den venstre ankelen.

Han meddeler at «Sinnataggen» ikke er helt ferdig behandlet, og at en dato for når han er tilbake i Frognerparken, ennå ikke er satt.

– Han trenger helgen på å hvile og bli helt klar. Vi regner med at han kommer tilbake på 100 prosent. Han har gode folk som ivaretar ham, og han er snart i mål. Han viser en innbitt vilje til å komme tilbake og yte det beste overfor publikum i tiden fremover, bedyrer direktøren.

Politioverbetjent ved Majorstuen politistasjon Marte Øien Libach sier at de har fått inn ett tips i saken – uten resultat.

– Oslo politidistrikt ønsker flere tips i saken. De kan skrives inn i tipsportalen på politiet.no , eller man kan ringe 02800.