Byrådet gjør ingen endringer i koronatiltakene denne uken

Byrådet i Oslo gjør ingen endringer i koronatiltakene denne uken. Forbudet mot mer enn to besøk i hjemmet videreføres. Først tirsdag skal det gjøres en ny vurdering.

På grunn av smittesituasjonen blir det ingen nye lettelser på tiltakene i Oslo denne uken, opplyser Raymond Johansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Arnhild Aass Kristiansen

Birgitte Iversen Journalist

22. apr. 2021 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådet signaliserte forrige uke at de ville vurdere forbudet mot flere enn to gjester denne uken. Det har de nå gjort.

Etter å ha sittet samlet i byrådsmøte i formiddag, melder byrådet at det ikke vil komme noen endringer denne uken-

På grunn av smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre forbudet mot mer enn to gjester, men det vil vurderes på nytt til uken, skriver byrådet i en pressemelding.

– Det er ingen tvil om at smittesituasjonen i Oslo fortsetter å være alvorlig. Selv om tallene går ned, hadde vi over 1100 smittede i Oslo forrige uke, og smittetallene ligger omtrent på samme nivå denne uken. Det er på høyde med toppene i de tidligere smittebølgene i november og januar. Antallet innlagte har gått noe ned, men det er fortsatt over 100 innlagte koronapasienter i Oslo og på Ahus. Samlet sett vurderer vi situasjonen til å være så alvorlig at vi foreløpig ikke gjør nye lettelser i tiltakene nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

De strenge tiltakene som ble innført 17. mars, gjelder da fortsatt.

Pressekonferanse tirsdag

Byrådet vil gjøre en ny vurdering av situasjonen tirsdag 27. april, som vil offentliggjøres i en pressekonferanse samme dag. Da vil det blir kjent hvilke tiltak som gjelder i Oslo første halvdel av mai, heter det videre i pressemeldingen.

Byrådsleder Raymond Johansen viser til at de allerede har gjort store lettelser i Oslo denne uken.

– Denne uken åpnet vi for fysisk deltagelse for alle elever i skolen, etter at det i en måned har vært heldigital undervisning i videregående skoler, ungdomsskoler og på 5.-.7. trinn i 7 bydeler. Dette gir økt mobilitet og flere nærkontakter, men gjør det også mulig for barn og unge å leve litt normalt igjen, sier Johansen.

Fakta Fakta om koronatiltakene i Oslo Oslo kommune innførte sine strengeste tiltak 17. mars. *Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem. *Hjemmeskole for ungdomsskoler og videregående skoler. Dette ble endret fra mandag 19. april, og elevene fikk komme tilbake på skolen på et forsterket rødt nivå. Hjemmeskole for 5. til 7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Dette ble opphevet mandag 19. april, og elevene fikk komme tilbake på skolen på et forsterket rødt nivå. Disse tiltakene gjelder fremdeles: *Rødt nivå i barnehager og grunnskoler. *Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. *Stengte serveringssteder, med unntak av takeaway. *Stengte butikker, med unntak av blant annet dagligvarebutikker og apotek. *Stengte treningssentre, teatre og kinoer. *Forbud mot arrangementer – noen unntak, blant annet for begravelser. * Alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter skal fortsatt holde minst 1 meter avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. Gruppestørrelse på ti personer endres ikke for noen aldersgrupper. *Barn til og med ungdomsskolealder er unntatt krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Vis mer

– Må ikke snuble på oppløpet

Han gjentar budskapet om at en ikke må snuble på oppløpssiden ved å åpne for tidlig.

– Når situasjonen tillater det vil gjenåpningen av Oslo fortsette, men da må vi være sikre på at det er trygt. Det avhenger av smittesituasjonen, antall innlagt og antall vaksinerte. Nå er det aller viktigste å få presset smitten ytterligere ned, slik at vi har større sjanse for en varig gjenåpning, uten å risikere å måtte stenge ned igjen. Selv om utålmodigheten vokser, er jeg sikker på at det viktigste for både befolkning og næringsliv er at vi får en trygg, varig gjenåpning, heller enn å risikere å åpne for tidlig, sier Raymond Johansen.

– Vi kan ikke ha som mål at vi er den siste byen i verden som åpner opp, sier Høyres gruppeleder i Oslo, Anne Haabeth Rygg. Hun er byrådet tørre å snakke mer konkret om gjenåpningsplanene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Høyre krever at byen åpner for de vaksinerte

Johansen inviterte denne uken de andre partiene i bystyret til å komme med innspill til gjenåpningsplanen. Partienes gruppeledere skal møtes mandag.

Høyre har klare forventninger til gjenåpningen.

– Det viktigste nå er den dialogen byrådet må ha med de forskjellige bransjene som er nedstengt for å snakke om hvordan gjenåpningen kan skje, sier gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Hun forventer også at Oslo vil stå klar til å ta vaksinepasset i bruk når det etter planen kommer 4. mai.

– Det må jo bety noe å være vaksinert. De eldste og sårbare, som for lengst er vaksinert, må kunne få begynne å bruke mye mer av byen enn de har gjort til nå, de har jo også vært blant de mest isolerte, sier hun.

Rygg mener også vaksinerte yrkesaktive bør kunne få slippe hjemmekontor fremover.

I Norge har mantraet fra myndighetene lenge vært «data fremfor datoer» i gjenåpningsstrategien, men Rygg mener det snart er behov for å sette noen datoer.

– Jeg forstår at smittesituasjone må styre utviklingen, men jeg tror folk virkelig trenger det. At de ser hva veien ut av krisen skal være, sier hun.

– Vi kan ikke ha mål om at vi er siste byen i verdens som åpner opp. Jeg opplever at byrådslederen holder veldig igjen for å snakke om gjenåpningen, men vi må tørre å begynne å snakke om det, sier Rygg.