Stiftelse får overta Den gamle krigsskole

Forsvarsdepartementet selger den fredede bygningen i Oslo sentrum. Prisen: 10 kroner.

Trine Skei Grande (V), Morten Wold (Frp), Michael Tetzschner (H) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) besøkte den gamle krigsskolen i fjor høst for å presentere nyheten om at stiftelsen fikk overta. Nå er overdragelsen gjennomført. Foto: Christian Sørgjerd

22. feb. 2021 15:15 Sist oppdatert 12 minutter siden

Fredag ble det klart at Forsvarsdepartementet overdrar krigsskolebygningen i Oslo sentrum til den nyopprettede Stiftelsen Den Gamle Krigsskole. Det skjer for en symbolsk sum.

Dermed føyer Forsvarsdepartementet seg etter flertallet i Stortinget, som vedtok overtagelsen som del av statsbudsjettet.

Den nye stiftelsen får overta bygget i Tollbugata for 10 kroner.

– På avtalte premisser kan dette bli en gave til byen. Vi kan komme ut av det hele med et finpusset klenodium. For dette er en perle, sa Michael Tetzschner (H) da nyheten ble presentert i fjor høst.

Fakta Tollbugata 10 Etter bybrannen i Oslo i 1624 ble den nye byen anlagt i ly av Akershus festning, med rettsrutet gatenett. Hjørnegården i Tollbugata 10, i dag kjent som den gamle krigsskolen, ble bygget noen år senere. Fra 1760 ble den ombygget til et rokokkopalé. Siden er det skjedd flere store endringer, men mange av løsningene og detaljene fra den gang er beholdt. I 1803 ble den gitt i gave til det som i dag heter Krigsskolen. Frem til 1969, men med avbrekk, holdt Krigsskolen til her. I senere år har bygningen vært brukt til møtevirksomhet og representasjon. Vis mer

Det anslås at det vil koste 350 millioner kroner for å utbedre eiendommen slik at den kan tas i videre drift.

– Vi må tro at den brede politiske oppslutningen på Stortinget om å bevare Krigsskolen i offentlighetens eie også utløser en startkapital. Det beste hadde vært om det kunne skje allerede i revidert statsbudsjett i år. Det haster med å komme i gang, sier styreleder Ole Rikard Høisæther i stiftelsen.

De varsler at de så raskt som mulig vil starte arbeidet med bygningen. Ved siden av en full rehabilitering er målet å åpne den mer opp for allmenheten enn i dag. Planen er å finansiere prosjektet gjennom utleie og ulike typer næringsdrift.

Forsvarsdepartementet ønsket egentlig å selge bygningen til høystbydende i det åpne markedet. Det vekket store protester.