Bystyret gravlegger ikke navnestrid, sender ballen i retur til bydelen

En vei oppkalt etter en kjent antisemitt er blitt en kasteball. Bystyreflertallet i Oslo vil ikke sette punktum helt ennå.

I et rolig boligfelt på Mortensrud, lengst sør i Oslo, ligger Marta Steinsvik vei. Den fikk faktisk navnet sitt så sent som i 2005. Foto: Siri Øverland Eriksen

9. des. 2020 19:02 Sist oppdatert nå nettopp

I halvannet år har det vært debatt om den lille gatestumpen Marta Steinviks vei på Mortensrud, lengst sør i Oslo.

Hvorfor er rekkehusveien oppkalt etter en kjent antisemitt fra mellomkrigstiden, spurte Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn, i et debattinnlegg i VG.

Det sa politikerne i det lokale bydelsutvalget seg enige i. De vedtok i fjor høst å skifte navn på den – til Solbakken.

Men byråkratiets og politikkens tannhjul kan iblant rulle sakte. I onsdagens bystyremøte foreslo derfor Lars P. Solås (Frp) å skjære gjennom.

Lars Petter Solås (Frp) på bystyrets talerstol i 2019. Helt siden mars i år har bystyret gjennomført møtene sine pr. video. Foto: Christian Sørgjerd

– Prosessen er nå trukket ut i en farse. Jeg vil kalle det ut i det uverdige. Vi trenger ikke å minnes en glødende antisemitt i byen vår. Her har lokaldemokratiet gjort en jobb for å rette opp i feilen. Det er det på tide at vi respekterer, sa Solås.

Frp ville at bystyret bare skulle godkjenne navneskiftet og bli ferdig med saken én gang for alle.

For likt andre navn

Bydelspolitikerne sendte det vedtatte navnet til rådhuset for godkjennelse, siden det var en spesiell situasjon.

Normalt er det ikke lov å endre navn på eksisterende gater og veier, såfremt ikke navnet er til «betydelig praktisk ulempe». Og det hadde byråkratene i kommunen ment at det ikke var.

I høst kom svaret fra Samy Gamal (SV), som er ansvarlig byråd. Navnet Solbakken hadde ikke lokal tilknytning og var for likt tre andre gatenavn, svarte byråden. Fra før finnes blant annet Solbakken allé på Høybråten.

– Å skifte navn på gater er en litt omstendelig prosess. Men bystyret skiftet navn på Drammensveien til Henrik Ibsens gate for noen år siden, så det er mulig å få til, uttaler Gamal til Vårt Land.

Han ba bydelspolitikerne komme opp med et bedre navn og sendte ballen tilbake.

Ba om enda et navn

I bystyret fikk Frp ikke flertall for forslaget sitt, selv om andre borgerlige partier og FNB stemte for.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG hadde i stedet fremmet sitt eget og rundere forslag, som et samlet bystyre til slutt samlet seg om:

Så raskt bydelsutvalget har vedtatt enda et nytt navn på veien, skal saken legges frem for bystyret.

Fakta Dette skjedde også i bystyret: Bruken av rundt 80 mrd. kroner ble vedtatt. Byrådspartiene Ap, SV og MDG fikk støtte fra Rødt og dermed flertall for kommunebudsjettet for 2021, slik de også har fått tidligere år. Et mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) ble nedstemt. Frp, FNB, Høyre, Venstre og KrF (26 av 59 representanter) stemte for. Bakgrunnen var avsløringene om uregelmessigheter i Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Høyre og Venstre ville ha en lokal krisepakke på 90 mill. for næringslivet for å løse umiddelbare likviditetsproblemer, spesielt i serveringsbransjen. Det fikk bare støtte fra Frp, FNB og Sp (26 av 59) og ble dermed nedstemt. Vis mer

Lars P. Solås i Frp kaller det «tannløst» og forstår ikke hvorfor det forrige navneskiftet ikke bare kan godkjennes.

– Det er ikke fordi vi ikke vil bytte navn på veien. Men bydelsutvalget vedtok å endre navn til Solbakken. Det frarådes både av Plan- og bygningsetaten og Språkrådet, sier Sunniva Eidsvoll, gruppeleder for SV.

– Vi ønsker at de skal vedta et nytt navn, og at det skal godkjennes så raskt dette er gjort, sier hun også.