Lei gråværet i byen? Det er flott skiføre i Nordmarka.

Regn og sludd har gjort hverdagene ekstra grå i Oslo-området, men i Nordmarka har det snødd så mye at det er flott skiføre mange steder.

Fra Heggelivann ved Krokskogen. Foto: Per Gulbrandsen/Skiforeningen

11. des. 2020 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder Skiforeningen. Og de nye eierne av Bislingen forteller at bommen opp dit er åpnet.

– Nå er det bare å finne frem skiene og benytte sjansen til førjulsturer i vakre, vinterlige omgivelser, sier generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide, i en e-post til Aftenposten.

OBS: Skiforeningen advarer mot ferdsel på vann. Det er ikke sikker is noe sted.

40 centimeter

Noen steder i marka har det kommet så mye som 40 centimeter snø.

– Best forhold blir det på skogsbilveiene og i de mest snøsikre områdene som Nordmarka nord, Romeriksåsene og Hadelandsåsene, sier Eide.

Men du kan også finne godt skiføre nærmere byen.

Ifølge Skiforeningen blir det i helgen best forhold i disse områdene:

Nord i Nordmarka fra Svartbekken, Mylla og Tverrsjøstallen

Romeriksåsene fra Brovoll og Sjonken,

Lygna i Hadelandsåsene

Fra Frognerseteren, Nordmarka sør

Nest best forhold vil det være her:

Vestmarksetra og Solli, Vestmarka,

Djupedalsveien fra Sollihøgda og lysløypa på Ringkollen, Krokskogen

Gråseterveien i Sørkedalen, Krokskogen

Slik ser det ut på Romeriksåsene. Foto: Jarle Jensen/Skiforeningen

Skiforeningen anbefaler imidlertid at man sjekker føremeldingen, for sikkerhets skyld, før man reiser ut.

– Det er fortsatt tidlig på sesongen og det kan være litt varierende forhold, særlig i de områdene som ligger litt lavere. Vi oppfordrer til å sjekke føremeldingen før man legger ut på tur, sier Eide.

Veien til Bislingen åpnet

Et av de mest populære utfartsstedene nord i Nordmarka er Bislingen fjellstue. Den var i så dårlig forfatning at veien opp dit ble stengt. De nye eierne har revet den gamle bygningen. Dermed fikk de tillatelse til å åpne opp for ferdsel.

– Nå er det trygt å ferdes på Bislingen og det er allerede fantastiske snøforhold, sier en av eierne, Paal Mangerud, til Aftenposten.

Det er Mylla Løypeforening som preparerer skiløypene i Mylla-området og Bislingen. Fredag kveld var scooterkjørerne ute og dermed er alt duket for en god skilørdag.

Fra prepareringen av Grønntjernløypa fredag kveld. Foto: Tore Heldrup Rasmussen/Mylla Løypeforening