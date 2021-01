Direktestudio: Koronaviruset

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström mener Pfizers prisøkning er uakseptabel. Foto: Arkivfoto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Pfizer tar nå betalt for seks doser per hetteglass i stedet for fem som avtalt. Sverige svarer med å stoppe utbetalinger.

Etter at det er blitt kjent at man kan få ut seks doser av hvert hetteglass av Pfizers koronavaksine, i stedet for de avtalte fem, skrur Pfizer opp prisen, skriver Dagens Nyheter.

