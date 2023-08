Ungdom knivstukket på åpen gate i Oslo – politiet jakter tre personer

En ungdom ble torsdag kveld knivstukket på åpen gate på Storo i Oslo. Gutten som ble stukket skal ikke være kritisk skadet.

Politiet i Oslo opplyser at de fikk meldingen klokken 19.40 om at en person skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand på Storo i Oslo. Til NTB sier operasjonsleder Vidar Pedersen at det var vitner som hadde kommet over hendelsen.

– Da var det tre personer som løp fra stedet. Igjen lå fornærmede med knivrisp eller knivstikk, sier operasjonslederen.

– Slik vi oppfatter det er han ikke kritisk skadet. Men vi ser på det som en alvorlig hendelse, i og med at det kunne ha fått et alvorlig utfall, sier Pedersen.

Fornærmede blir omtalt som en ungdom – han blir ivaretatt av helsevesenet.

To knivstikk

Til VG sier Pedersen at offeret er stukket med en kniv på størrelse med en brødkniv.

Innsatsleder Harald Johannesen forteller til Avisa Oslo at det skal være snakk om to knivstikk: Ett i overkroppen foran og ett bak.

Tre maskerte personer ble sett løpende fra stedet. Det gjør det også vanskelig å anslå omtrentlig alder på disse. Pedersen sier til NTB at fornærmede muligens er blitt frastjålet et pengebeløp.

Kan ikke utelukke sammenheng

Også onsdag var det en alvorlig knivhendelse i Oslo. Da ble en mann i 20-årene stukket med kniv på Skøyenåsen i Østensjø bydel. Her ble offerets tilstand beskrevet som alvorlige, men ikke kritiske.

Politiet sier til NTB at det ikke er noe som peker på at disse sakene har noen sammenheng, men at de heller ikke kan utelukke dette.

Politiet opplyser at de jobber med å lokalisere åstedet og innhenter vitneopplysninger på stedet.