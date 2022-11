Landets første mottakssenter for smådyr planlegges i Oslo

Både tamme og ville dyr skal hentes inn og få hjelp og opphold.

Slik kan mottakssenteret se ut.

42 minutter siden

Det kan komme til å ta noen år før Norges første smådyrmottak er i drift like ved Kalbakken T-bane stasjon i Oslo. Men planene for driften og skissene av bygningen er klare.

– Oslo kommune stiller en gratis tomt til rådighet for å etablere Norges første smådyrmottak. Vi i byrådet vil vise hva god dyrevelferd betyr i praksis. Vårt mål er at Oslo skal være en foregangskommune for god dyrevelferd. Det er tverrpolitisk enighet om det. Vi ønsker å få etablert et smådyrmottak. Vi håper at dette kan vedtas i løpet av våren, sier miljøbyråd Sirin Stav (MDG).

Lett å frakte pinnsvin og kaniner på T-banen

Norge har en stor økning i antall hjemløse dyr i Norge.

– Rekordmange kjæledyr dumpes, sier miljøbyråden.

Hun er interessert i dialog med andre kommuner som ønsker å starte smådyrmottak selv.

I USA finnes det flere slike mottak. Hege Johansen fra Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus har vært på mottak i Florida og i Boston. På mottakene bor mange slags dyr, hunder, katter, smådyr, reptiler.

– Når det nye smådyrmottaket kommer i drift, skal både ville og tamme dyr få hjelp, når de er i nød, sier miljøbyråd Sirin Stav (MDG) i Oslo.

– Jeg fikk mange ideer til hvordan man kan innrede et smådyrmottak med både ville og tamme dyr. Bygningen i Oslo skal for eksempel utformes slik at rovdyrene ikke skal lukte byttedyrene og omvendt.

– Hva er det viktigste med smådyrmottaket dere planlegger?

– At tomten vi har fått tildelt av Oslo kommune, ligger ved Kalbakken T-bane stasjon. De fleste som jobber frivillig hos oss, har ikke bil. Samtidig er det lett å frakte små dyr som pinnsvin og kaniner på T-banen, sier Johansen.

Det er mange detaljer som må avgjøres før senteret kan åpne om et par år.

– Vi vet ennå ikke hva slags tillatelse vi får til å ha ville dyr som ekorn, pinnsvin og flaggermus på mottaket. Norge har forpliktet seg til å ivareta blant annet flere flaggermusarter, og det vil vi bidra til, sier hun.

Har brukt tre millioner

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus har et mottak utenfor Oslo. Det er hovedsakelig for katter. I det planlagte smådyrmottaket skal også marsvin, hamstere, chinchillaer, undulater og kaniner bli tatt vare på før de får nye hjem. I mottakets andre avdeling skal hareunger, pinnsvin, ekorn og flaggermus rehabiliteres og settes ut i naturen.

I dag ivaretas tamme dyr i fosterhjem frem til omplassering, og fosterhjem er det knapphet på.

Fakta Slik er planene for smådyrsenteret Smådyrmottaket skal driftes av Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og Akershus. I dag har de et mottak for katter og flere fosterhjem for andre dyr.

De har satt av 15 millioner til smådyrmottaket. Det er etablert som en egen stiftelse.

Tomten Oslo kommune gir til smådyrmottaket ligger på østsiden av Trondheimsveien mellom Kalbakken og Ammerud.

Det planlegges å bygge et L-formet bygg i to etasjer. Det skal inneholde besøksrom, kontorer og luftegårder for ville og tamme dyr.

Mottaket skal jobbe for faglig kompetent omplassering av tamme og ville smådyr.

Kilde: Oslo kommune. Stiftelsen DOOA Hjelpesenter smådyr Vis mer

– Det er mye å organisere, blant annet veterinærbesøk. Vi frakter mye tungt utstyr. Da blir det lettere med et senter med alt på ett sted. Vi omplasserer rundt 100 til 200 fugler i året. Smådyrsenteret vil bidra til at folk får vite at mange smådyr trenger et nytt hjem. Og vi øker kompetansen om dyrevelferd, sier Johansen.

Hun sier at mange smådyr stues bort i bur, når barna i familien er lei av dem.

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus har hittil brukt over tre millioner på reguleringsplanene. Tomten er foreløpig regulert til parkering. De har jobbet konkret med planene i tre år.

– Dette kan bli veldig bra for både oss og dyrene. Men før reguleringsplanen er i orden, så kaller jeg det et luftslott, sier hun.

Pinnsvin er blant de ville dyrene som vil få behandling og opphold på smådyrsenteret.

Kan bli det største i Norden

Harald August Nissen, nestleder i Stiftelsen DOOA Hjelpesenter smådyr, sier at de regner med å etablere smådyrmottaket trinn for trinn.

– Vi vil kanskje starte en avdeling av gangen. Et slikt smådyrmottak vil bli et langt skritt videre for dyrevern i Norge. Dette handler også om omsorg for dyr, sier han.

Stiftelsen og Dyrebeskyttelsen vurderer å dra til Sverige for å se på lignende prosjekt og høste erfaring.

– Mottakssenteret i Oslo vil bli det største i Norden. Vi ser frem til den endelige behandlingen i bystyret, forhåpentlig på nyåret, sier han.