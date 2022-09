Frp vil dele Oslos kraftutbytte på byens innbyggere

De skyhøye strømprisene gir rekordinntekter til Oslo kommune. I et nytt forslag ber Frp om at pengene deles med innbyggerne i Oslo.

Eierskapet i Hafslund Eco og Fortum Oslo Varme ga Oslo kommune nesten to milliarder kroner i utbytte i fjor.

26 minutter siden

Oslo kjennetegnes ikke av høye fossefall, men er likevel Norges kraftkommune nummer én. Gjennom eierskapet i Hafslund ECO og Fortum Oslo Varme kunne kommunen ta ut nær to milliarder kroner i utbytte i fjor.

Disse pengene går i dag rett inn i kommunens budsjetter. Slik bør det ikke være, mener Frp. De mener pengene i stedet bør gis til Oslos innbyggere som kontantoverføringer.

7000 kroner pr. husstand

– Mange i Oslo sliter med høye utgifter, blant annet til strøm. Også mange andre ting er økt i pris. De enorme verdiene Oslo har gjennom Hafslund mener vi tilhører innbyggerne. Politikerne forvalter dette på vegne av innbyggerne. Vi mener folk da må få et direkte utbytte av dette, sier bystyrepolitiker Lars Petter Solås (Frp).

Ifølge Frps beregninger ville dette gitt 7239 kroner i utbetaling til alle Oslos husstander i fjor. Årets kraftinntekter ligger an til å bli minst like høye.

Lars Petter Solås og Oslo Frp vil gi kraftpenger direkte til innbyggerne.

Han viser til at flere andre kommuner har gjort dette. Blant annet har kraftkommuner som Kvinesdal, Valle, Bykle og Sirdal vedtatt å betale ut utbytter på mellom 2500 og 3000 kroner til sine innbyggere.

Vil kutte i sykkelveier

– Dette er jo inntekter som kommunen i dag bruker på tjenester til innbyggerne, som gratis Aks. Hva vil Frp kutte når dette i stedet skal deles ut til Oslo-folk?

– Vi må se på det store bildet. Dette er penger som ikke er disponert ennå. Tjenestene til innbyggerne skal ikke lide under dette. Kommunens økonomi faller ikke på grunn av dette. Vi har ikke sett byrådets budsjett ennå, derfor ber vi om a de legger frem en sak om hvordan ordningen kan bli.

– Typiske områder vi mener det kan brukes mindre penger på, er f.eks. de veldige investeringene i nye sykkelveier rundt i byen.

Mener utbyttet spises opp

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser at det er et stort overskudd å dele ut.

– Når jeg legger frem byrådets budsjett onsdag, vil en se at kommunens ekstra kostnader knyttet til skyhøye strømpriser og prisvekst gjør at det er ikke er noe stort kraftutbytte å disponere, sier Wilhelmsen.

Han sier videre at alle pengene som Oslo kommune får i utbytte, går til å finansiere tilbud til Oslos innbyggere.

På nasjonalt nivå har MDG foreslått en strømstøttemodell som ligner på den Frp nå foreslår. De vil at alle personer innenfor et prisområde skal få en lik pengesum inn på konto.

– Hvis MDG hadde hatt finansministeren, ville vi valgt en annen modell for strømstøtte. Det ville vært en modell som ikke favoriserer forbruk. Men jeg mener det er en forskjell på å være stat og kommune. Strømstøtten er en nasjonal oppgave. Hvis vi skulle laget en lokal støtteordning på toppen av statens, tror jeg det ville blitt rart, sier Wilhelmsen.

Han er også opptatt av å få frem at det er Oslos investeringer i kraftselskaper over lang tid, som gjør at de nå får kraftinntekter.

– Hadde det vært opp til Frp, så ville Hafslund vært solgt. Det overskuddet disponerer vi til å drifte Oslo kommune til glede for alle, sier han.